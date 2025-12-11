Hinchas de club de fútbol provocan incendio de estadio tras descenso de su equipo

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Un devastador incendio provocado a manos de hinchas de un club destruyó por completo la tribuna y parte de un estadio tras el descenso a segunda división de un equipo de fútbol. El siniestro habría sido provocado por menores de edad tras la noticia de su bajada a una categoría inferior.

La noche del 7 de diciembre, unos enfurecidos fanáticos del fútbol provocaron un incendio de gran escala lo que terminó por perjudicar parte de la estructura de un estadio ubicado en el continente europeo.

El equipo de fútbol FC Haka no logró permanecer en la primera división de fútbol profesional de Finlandia lo que generó que su hinchada reaccione negativamente ante el descenso a la segunda división y prendieran fuego contra el estadio Factory Field, localizada en la ciudad de Valkeakoski, Finlandia

Las llamas del fuego incendiaron por completo las gradas del estadio, afectó parte del césped y otros objetos aledaños a la estructura. Ante ello, bomberos voluntarios acudieron a la zona para detener el desastre. Afortunadamente, el siniestro pudo ser controlado y no se presentaron personas agraviadas.

Adolescentes habrían provocado el incendio

Según el medio The Sun, tres personas implicadas en el incendio fueron detenidas. De acuerdo a la información policial, los detenidos son menores de edad quienes decidieron prenderle fuego al recinto como medida de protesta.

Uno de los intervenidos, un adolescente de 15 años, habría admitido ser el autor material del incendio. Sin embargo, debido a sus edades la posibilidad que enfrenten a la ley es mínima, según las leyes de esa nación.

El máximo dirigente del equipo de fútbol Haka, Marko Larsson, precisó que el siniestro llegó en un escenario desalentador para el equipo. Si bien no es el primer descenso del club, esto se agrava con la reacción de parte de sus fanáticos.

Ante el desastre, el club anunció que se llevarían a cabo diversas actividades benéficas para recaudar recursos económicos para la reparación del estadio. "Necesitaremos el apoyo de toda la comunidad para retomar la normalidad".

Los dirigentes del equipo precisaron que los futbolistas seguirán preparándose para afrontar los nuevos eventos deportivos del 2026, a pesar del desastre en su establecimiento.

