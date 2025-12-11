Alerta por gripe H3N2: hospitales de EE.UU. y Europa enfrentan inusual aumento de casos

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

La gripe H3N2 está atacando con fuerza a los ciudadanos del hemisferio norte del mundo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), Estados Unidos y diversos países de Europa vienen enfrentando un aumento inusual de la variante del subtipo A, subclado K, que se ha propagado antes de lo previsto. Conoce de qué trata y cuáles son los síntomas.

Fuerte influenza posee mayor capacidad de contagios

El organismo sanitario internacional confirmó que las elevadas tasas de contagio de la variante se adelantaron entre tres a seis semanas en comparación a los registros históricos, poniendo a prueba la capacidad de respuesta de los sistemas de salud.

En el caso de Reino Unido, las hospitalizaciones por influenza se han incrementado, así como también se dispuso el cierre temporal de algunas escuelas debido al ausentismo provocado por síntimas gripales entre estudiantes y personal.

Alemania, España, Francia, Italia, Canadá, Japón, Reino Unido y Estados Unidos ya han implementado protocolos de contingencia como zonas de aislamiento para sospechosos respitarios, uso de mascarillas y campañas de prevención.

Según especialistas, dos factores clave que favorecieron la transmisión del virus fueron el temprano inicio del frío tras el descenso de las temperaturas y el aumento de tiempo de espacios cerrados.

¿Cuáles son los síntomas de la gripe H3N2?

Lejos de ser atípicos, los síntomas que presentan los pacientes contagiados son similares a los de una gripe común:

Fiebre

Tos

Dolores musculares

Fatiga

Molestias gastrointestinales (en algunos casos)

Pese a que especialistas señalan que la mayoria de cuadros clínicos no requieren hospitalización, diversos hospitales y centros de salud en los lugares mencionados están registrando un alza de pacientes con síntomas respiratorios que ameritan internamiento.

Es importante considerar que el virus de la influenza H3N2 contiene mutaciones que han reforzado su capacidad de contagio. Además, evita parcialmente la inmunidad generada por infecciones anteriores y la vacunación. Por ello, organismos sanitarios han clasificado la variante como altamente transmisible.

Recomendaciones de prevención

Los médicos especialistas destacan la importancia de mantener hábitos de prevención prácticos y efectivos:

Vacunarse lo antes posible en caso de pertenecer a grupos de riesgo.

en caso de pertenecer a grupos de riesgo. Usar mascarilla en espacios cerrados y concurridos , especialmente ante síntomas.

, especialmente ante síntomas. Ventilar los ambientes , reforzar el lavado frecuente de manos y evitar el contacto con personas vulnerables ante la aparición de síntomas gripales.

, reforzar el lavado frecuente de manos y evitar el contacto con personas vulnerables ante la aparición de síntomas gripales. Evitar la automedicación y consultar al médico ante fiebre persistente, dificultad respiratoria o signos de deterioro.

