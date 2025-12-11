Nicolás Maduro adelanta el Año Nuevo en Venezuela: "El 2026 ya empezó", afirmó en conferencia

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente venezolano Nicolás Maduro sorprendió al declarar que "2026 ya empezó" durante una reunión con su gabinete transmitida por Venezolana de Televisión. El mandatario presentó el llamado "Plan 2026", con metas enfocadas en la defensa del territorio y la denominada "batalla comunicacional".

El anuncio se dio en un contexto marcado por el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, que Caracas interpreta como una amenaza directa. Maduro agradeció la "fortaleza" del pueblo y destacó la fusión "popular-militar-policial" como garantía de soberanía.

🇻🇪 | NICOLÁS MADURO DECRETÓ QUE EN VENEZUELA YA ES 2026:



"El 2026 ya empezó, ya hoy es 2026".

pic.twitter.com/fdRH02C5CF — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 11, 2025

Un calendario propio

No es la primera vez que Maduro decide adelantar fechas. El año pasado, en septiembre, sorprendió al declarar que la Navidad comenzaba antes de tiempo, el 01 de octubre, con celebraciones anticipadas en todo el país.

Ahora, con el "tempranero" inicio de 2026, el presidente vuelve a jugar con el calendario político, presentando objetivos que incluyen la creación de 5.336 salas de autogobierno comunal y un "poderoso equipo de formación y comunicación" para enfrentar lo que denomina "fake news" y "guerra psicológica".

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, complementó el anuncio asegurando que la "agresión contra la patria" ha permitido reorganizar la Milicia, componente civil de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, considerada por el chavismo como motor fundamental de la defensa integral.

MADURO ADELANTA LA NAVIDAD PARA EL 1 DE OCTUBRE pic.twitter.com/jPnZ4vaF0b — Real Time (@RealTimeRating) September 3, 2024

Paralelos inevitables

El anuncio de Maduro ocurre casi en paralelo a dos hechos que concentran la atención internacional. Por un lado, las tensiones con Estados Unidos, que mantiene presencia militar en el Caribe y es acusado por Caracas de buscar un cambio de régimen. Por otro, la repercusión del Premio Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado, cuya llegada a Oslo han captado la mirada global.

Mientras el chavismo intenta reforzar su narrativa de resistencia y adelanta el calendario político, la oposición gana visibilidad internacional con un Nobel que el régimen evita cubrir en medios oficiales.

El "Plan 2026" anunciado por Maduro confirma una estrategia recurrente: adelantar fechas para marcar agenda y proyectar control. Lo hizo con la Navidad y ahora con el inicio de un nuevo año político.

Sin embargo, el contexto revela que más allá de los calendarios internos, Venezuela enfrenta presiones externas y un Nobel que escapa al control informativo del chavismo. La cuestión es clara: mientras el gobierno declara que 2026 ya empezó, el mundo observa otros tiempos, los de la tensión internacional y los de una oposición que gana espacio en escenarios globales.