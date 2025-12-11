Canciller de Colombia afirma que su país recibiría a Nicolás Maduro si llegara a dejar el poder

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

La canciller de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, afirmó recientemente que, debido a la presión existente por que Nicolás Maduro acepte un proceso de transición del poder en Venezuela, si el líder chavista llegara a salir de su país, podría ser acogido en territorio colombiano.

"Si su salida implica que él deba vivir en otro país o pedir la protección, pue Colombia no tendría por qué decirle que no".

Así lo señaló en entrevista con la periodista Vanessa De la Torre, a quien también precisó que el régimen de Maduro debería considerar dicha opción tras los recientes conflictos manifestados con Estados Unidos por los ataques de éste último a embarcaciones en el mar del Caribe.

A ello cabría sumarle la reciente repercusión que ha tenido la condecoración de María Corina Machado, líder opositora al chavismo, como Nobel de la Paz en Oslo (Noruega), quien se mantenía oculta del régimen para evitar ser arrestada.

"En el momento de tensión que existe, hay que negociar, y seguramente, si EE.UU. exige una transición o un cambio, es una cosa que ellos deben valorar", expresó.

A pesar de la disposición oficial por asilar al dictador, Villavicencio subrayó que no esperaría a que Maduro tenga como primera opción de refugio al país cafetero en caso de ceder el poder y salir del país, debido a la cercanía física entre ambas naciones. Por el contrario, sostuvo que optaría asegurar su estadía en tierras más remotas a la región latina.

"No creo que eligiera Colombia. Pienso que elegirá un sitio más distante y más tranquilo".

Las primeras afirmaciones sostenidas por la canciller sobre la consideración que debería tener el gobierno de Maduro para dar paso a una transición democrática, responderían a lo manifestado este miércoles por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, al caso del cardenal Baltazar Porras, hombre de fe venezolano que fue privado de su pasaporte tras intentar viajar a España.

En paralelo al sigiloso viaje de María Corina Machado a Oslo para recibir el novel, el cardenal Porras intentó dirigirse a Colombia para luego viajar a España, pero fue intervenido por el régimen, quien le quitó su pasaporte. La acción fue, a todas luces, contradictoria a la proclama de libertad religiosa que, según Maduro, tiene todo venezolano.

Ante el caso, Petro no pudo negar que esto reflejaba una "represión ineficiente" que tendría que dar paso en un camino diferente: a una transición democrática.

El gobierno de Maduro debe entender que la respuesta a una agresión externa no es solo un alistamiento militar sino una revolución democrática. Es con más democracia como se defiende un país no con más represiones ineficientes.



Es una amnistía general no extender la cárcel.



— Gustavo Petro (@petrogustavo) December 10, 2025

A pesar de reconocer la necesidad de una transición en Venezuela, la posición del gobierno colombiano juega en una delgada línes que deja entrever un deseo de recuperar legitimidad a partir del impacto por el Nobel a Machado, pero sin dejar de apoyar al régimen chavista, proponiendo incluso una amnistía para el dictador por problemas que, según considera, son ajenos a la nación caribeña.