María Corina Machado reveló que recibió apoyo de EEUU para salir de Venezuela: "Maduro habría hecho lo posible para impedir mi llegada"

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Tras la tardía llegada de María Corina Machado a Oslo horas después de la ceremonia de entrega de su premio Nobel de la Paz, donde su hija la reemplazó, la líder opositora venezolana brindó una conferencia de prensa este jueves 11 de diciembre, donde dio detalles sobre su travesía para llegar a Noruega.

Machado asegura que Venezuela pronto será "un país libre"

Luego de haber permanecido un año en la clandestinidad, escondida del régimen de Nicolás Maduro tras las controvertidas elecciones del 2024, Machado reapareció y dialogó con la prensa internacional en dos oportunidades, prometiendo que Venezuela será pronto un país libre.

"Anhelo ese día, y los recibiremos a todos en un país brillante, democrático y libre, y será pronto. No puede haber democracia sin libertad. Creo que no hay otra generación en la historia de Venezuela que ame más la libertad y la familia", declaró en la primera rueda de prensa.

Machado también prometió regresar a su tierra natal "para estar con mi pueblo", sin importar si Maduro siga o no en el poder. "Si sigue en el poder, sin duda estaré con mi gente. Y ellos no sabrán dónde estoy, tenemos maneras de hacerlo, de cuidarnos", detalló.

Confirmó ayuda de Trump y agradeció a los que arriesgaron sus vidas

En una segunda conferencia de prensa, María Corina Machado señaló que no cree posible que el gobierno de Maduro haya sabido de su paradero y que el régimen "habría hecho todo lo posible para impedir que viniera aquí".

Lo que más llamó la atención fue que Machado revelara, sin temores, que recibió apoyo del gobierno de Donald Trump para poder salir de Venezuela.

"Sobre si he recibido apoyo del gobierno de Estados Unidos para que yo pudiera llegar a Oslo, la respuesta es sí. No puedo dar detalles, porque se trata de personas que podrían sufrir daño", informó.

También agradeció a las personas que "arriesgaron sus vidas" para que ella pudiera arribar a Oslo.

Si bien la política evitó responder si apoyaría una invasión militar estadounidense en terreno venezolano, consideró que los despliegues que vienen realizando en el Caribe han sido "decisivos para llegar al punto en el que se está ahora, en que el régimen está más débil que nunca".

Además, negó que ella o su equipo estén involucrados en estas operaciones dirigidas por Trump.

"Cada país tiene su propio derecho a la legítima defensa y cuando sienten que su seguridad nacional está en juego, actúan en consecuencia", dijo.

