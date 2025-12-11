11/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Una nueva emergencia causó revuelo a nivel internacional. El derrumbe de dos edificios residenciales dejó un saldo preliminar de al menos 22 fallecidos y varios heridos. Las autoridades realizan las labores de búsqueda y rescate.

Derrumbe de dos edificios en Fez

De acuerdo a los primeros reportes de medios internacionales como RTVE, dos edificios contiguos de cuatro pisos se derrumbaron de manera repentina en el barrio de Al-Mustaqbal de Fez, una de las ciudades más antiguas y pobladas de Marruecos. Según revelaron, en los inmuebles había alrededor de ocho familias.

Incluso, se detalló que en uno de los edificios se celebraba una fiesta de "aqiqah", el ritual musulmán que celebra el nacimiento de un bebé. Ante la emergencia, las autoridades locales, los servicios de seguridad y las unidades de protección civil se desplazaron hasta el lugar para proceder a las operaciones de búsqueda y rescate, según la agencia EFE.

La Fiscalía local confirmó que el número de víctimas fatales es preliminar y sería de al menos 22 personas y que se está llevando a cabo una investigación para determinar las causas del colapso con apoyo de la Policía Judicial de Marruecos. Entre los fallecidos hay varios niños, de acuerdo con los medios y autoridades presentes en la zona afectada.

"He perdido a mi mujer y a mis tres hijos", contaba entre lágrimas un residente, mientras una vecina, igualmente consternada por lo ocurrido, relataba: "Vinimos aquí con nuestros vecinos. Vinimos a llorar a esta gente".

Labores de búsqueda y rescate tras colapso de edificios en Marruecos.

Búsqueda y rescate tras derrumbe en Marruecos

Los equipos de rescate, incluyendo bomberos y Protección Civil, trabajaron entre los escombros durante horas para localizar posibles sobrevivientes y trasladar a los heridos a centros hospitalarios cercanos como el Universitario de Fez, mientras familiares aguardaban noticias de sus seres queridos.

Según las primeras diligencias, serían al menos 16 personas lesionadas tras el derrumbe de los dos edificios. Asimismo, se indicó que el número de fallecidos podría aumentar debido a la gravedad de los heridos.

Autoridades de Fez sostienen que los edificios, contiguos, eran de cuatro plantas, pero solo tenían autorización para que fuesen de dos. Las investigaciones preliminares apuntan a que los edificios fueron levantados en 2006 en el marco de unos esfuerzos de construcción autónoma en beneficio de habitantes del duar Ain Smen, bajo el programa 'Fez, ciudad sin barrios chabolistas'.

Investigan presuntas irregularidades

Las autoridades policiales buscan identificar las causas técnicas tras lo ocurrido, así como los incumplimientos de las normas de urbanismo y construcción.

Los medios marroquíes "Hespress" y "The Voice of Morocco" recogieron testimonios de los vecinos y fuentes en el lugar del siniestro que apuntaron que los dos edificios se encontraban en un barrio que en el pasado fue de chabolas y que su construcción por parte de los propietarios "podría presentar irregularidades" y no contarían con licencia; sin embargo, ello se verificará conforme pasen las horas de investigación.

Es así como, una vez más, una tragedia ha causado impacto internacional. Dos edificios colapsaron en Marruecos, dejando un saldo preliminar de al menos 22 fallecidos y 16 heridos en Fez el 10 de diciembre.