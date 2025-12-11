Vila Vila enfrenta grave crisis por falta de agua potable tras rotura de tubería por obra vial

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La comunidad costera de Vila Vila enfrenta una crisis sin precedentes tras cinco días consecutivos sin agua potable, afectando a cientos de familias, comercios y pescadores artesanales que dependen del servicio básico para sus actividades diarias. El corte, que golpea a toda la caleta desde hace casi una semana, mantiene a la población en una situación límite ante la falta de información y la ausencia de una solución inmediata por parte de las autoridades.

El problema se habría originado tras la rotura de una tubería matriz a la altura de la Curva del Chasqui, zona donde el Consorcio Sama ejecuta la construcción de la doble vía hacia Boca del Río. Aunque la reparación se realizó de manera preliminar, el suministro de agua potable no volvió a Vila Vila, agudizando una crisis que impacta gravemente la calidad de vida de los vecinos

Vila Vila enfrenta grave crisis por falta de agua

Arturo Bueno, dirigente de pescadores artesanales y vecino del sector, denunció la situación a través de Radio Exitosa y relató las condiciones en que viven las familias.

Mi familia y todo Vila Vila estamos sin agua; es una vergüenza retroceder 20 años. No podemos lavar los alimentos, no se puede hacer del baño, afirmó Bueno.

A la falta de suministro se suma el reclamo por el reparto irregular de la cisterna enviada a la zona. Pese a que debería abastecer de manera equitativa a toda la población, Arturo Bueno asegura que esto no ocurre.

La cisterna solo reparte a los amigos de ciertas autoridades; acá todos necesitamos agua potable, expresó indignado Arturo Bueno, denunciando favoritismos que profundizan la crisis social.

Los residentes cuestionan la falta de información clara tanto de la municipalidad del Centro Poblado Boca del Río como del Gobierno Regional de Tacna. Según reportes iniciales, el servicio se habría restablecido parcialmente en algunos sectores de Boca del Río, pero el suministro continúa totalmente interrumpido en Vila Vila, donde la población teme que la situación empeore con la llegada del verano y el incremento de turistas en las playas Tres Cruces y Peña Colorada, aledañas a Vila Vila.

Una obra vial bajo cuestionamiento

La doble vía hacia Boca del Río ya había generado preocupación entre los vecinos debido a los riesgos asociados a la construcción. La rotura de la tubería matriz confirma los temores de la población, que considera que la ejecución de la obra carece de la supervisión adecuada. El daño inicialmente afectó a balnearios cercanos como Llostay y otros sectores costeros, pero es Vila Vila el que permanece completamente desabastecido.

La crisis por la falta de agua potable en Vila Vila exige una respuesta inmediata. Pescadores, comerciantes y familias enteras dependen del restablecimiento del servicio para retomar sus actividades y garantizar condiciones mínimas de salud e higiene.