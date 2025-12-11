Luis Ramos le dice adiós a América de Cali: "Ser de el Rojo fue un honor y siempre estaré agradecido"

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras varias semanas se incertidumbre, Luis Ramos se despidió de América de Cali y confirmó de esta manera el fin de su vínculo tras ser el goleador del club colombiano en la Liga BetPlay 2025.

Luis Ramos le dice adiós a América de Cali

El delantero peruano cerró un capítulo con el cuadro Escarlata en el que logró consolidarse como una pieza clave en el ataque. Mediante un emotivo video que recopila sus gritos de gol dijo a adiós a la escuadra que lo vio consolidarse a la cual agradeció y anheló retornar en algún momento.

Cabe señalar que, si bien es cierto no dio pistas sobre su futuro, es de conocimiento que el ariete de la selección peruana maneja ofertas de la Major League Soccer (MLS) e inclusive de equipos de la Liga 1.

"¡Gracias América! Hoy me toca despedirme de una institución que me abrió sus puertas y me hizo sentir parte de su historia. Ser de El Rojo fue un honor y siempre estaré agradecido por el cariño y calor de la gente de Cali", manifestó en un inicio.

Posteriormente, el oriundo de Trujillo expresó su agradecimiento con todas aquellas personas que formaron parte de su travesía en la escuadra colombiana. "Quiero agradecer a todos los que fueron parte de este lindo proceso y espero que el destino nos vuelva a juntar ¡Hasta pronto! América es más que un resultado", sostuvo.

Por su parte, el club caleño también confirmó la salid del jugador peruano con la siguientes palabras: "El atacante peruano Luis Ramos finalizó su vínculo con la institución. Agradecemos su compromiso durante este tiempo y le deseamos éxitos en su carrera profesional".

Sus números con la camiseta de 'El Rojo'

Con la camiseta de América de Cali, Luis Ramos tuvo un paso destacado en el balompié cafetero con el que disputó un total de 50 partidos oficiales entre la Primera División de Colombia y la Copa Sudamericana.

En estos encuentros, el exfutbolista de Cusco FC anotó 13 goles y brindó tres asistencias. Además, acumuló 2713 minutos de juego. En tanto, de cara al 2026, Ramos se encuentra evaluando ofertas provenientes del fútbol peruano y de Norteamérica.

Después de consolidarse como pieza fundamental en el ataque, Luis Ramos puso fin a su vínculo con América de Cali. Ahora su futuro aún es incierto, pero es de de conocimiento que maneja ofertas de la MLS y de la Liga 1.