Presidente de la FIFA acusado por vulnerar neutralidad política tras "Premio de la Paz" a Donald Trump

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha sido acusado por presuntas faltas a la neutralidad política luego de galardonar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el 'Premio de la Paz' durante el sorteo de grupos del Mundial 2026.

Abren investigación contra presidente de la FIFA

Tras la ceremonia del sorteo de la Copa Mundial 2026 en Washington donde la FIFA entregó a Trump el recién creado 'Premio de la Paz' que buscaba "destacar a líderes que promuevan la unidad global", el representante del organismo deportivo ha sido acusado por romper el código ético.

La denuncia fue presentada por la organización de derechos humanos y deportes FairSquare con una queja formal por vulnerar las normas de neutralidad al brindar comentarios favorables al presidente estadounidense a pocos meses del inicio de la Copa Mundial de Fútbol. De esta manera, Infantino fue denunciado ante la comisión de ética del organismo.

Según expondría la acusación, las declaraciones dadas por el presidente de la FIFA irían en contra de uno de los principios básicos del código de ética de la entidad la cual prohíbe emitir expresiones políticas por parte de sus autoridades.

Con las manifestaciones de Infantino se estarían brindando una posición institucional a favor de una organización política. Ante similares situaciones, la FIFA ya ha castigado señales de carácter partidario en contra de clubes.

Premio a Trump fue cuestionado

El pasado 5 de diciembre, la FIFA inauguró un premio cuyo símil al Premio Nobel de la Paz fue una coincidencia que no pasó desapercibida.

Ello, luego que Donald Trump no ganará el reconocido premio mundial y fuera otorgado a la opositora venezolana María Corina Machado. Ante ello, el presidente de la FIFA destinó para de la ceremonia del sorteo de grupos para galardonar al mandatario estadounidense.

"Queremos un mundo unido y, sin lugar a dudas, usted se merece el primer premio por sus logros, a su manera, pero lo ha conseguido. Como presidente, usted siempre tendrá mi apoyo y el apoyo de toda la comunidad del fútbol", indicó Infantino.

Fifa President Gianni Infantino: "You definitely deserve the first FIFA Peace Prize for your action, for what you have obtained in your way, but you have obtained it in an incredible way."



Trump: "This is truly one of the great honors of my life...The world is a safer place." pic.twitter.com/6zOxi87IYU — CSPAN (@cspan) December 5, 2025

La cercanía y postura de Infantino respecto a su afinidad con Trump es conocida. Un día antes del anuncio oficial del galardón, el presidente de la FIFA escribió en su cuenta oficial de Instagram el papel del presidente norteamericano respecto al cese al fuego entre Gaza e Israel. "El presidente Donald J. Trump sin duda merece el Premio Nobel de la Paz por sus acciones decisivas", escribió.

