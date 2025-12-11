Bombardeo en hospital deja más de 30 personas fallecidas: La mayoría eran pacientes

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

La guerra civil que se libra en un país del sudeste de Asia le ha costado la vida a varios civiles. Un bombardeo llevado a cabo en una ciudad fronteriza sobre un hospital ha dejado un saldo de al menos 30 personas fallecidas, siendo la mayoría de ellos pacientes del centro de salud.

Se lanzaron dos bombas

Este lamentable suceso ha ocurrido en la noche del miércoles 10 de diciembre en un nosocomio de la ciudad de Rakáin, en el occidente de Birmania. El ataque fue realizado por el ejército birmano, que actualmente lidera una guerra contra el Comité de Representantes de la Asamblea de la Unión (CRPH).

A través de su cuenta de X, el CRPH, que las bajas ascendían a 33 y que muchos de ellos eran pacientes o personal de salud. La junta militar lanzó dos bombas de 227 kilos desde un avión de combate contra el hospital que brindaba asistencia a civiles en el municipio de Mrauk-U.

On the night of December 10 - the International Human Rights Day, the brutal military junta dropped two 500-pound #bombs from a fighter jet on a Public #Hospital providing medical care to civilians in Mrauk-U Township, #Rakhine State, killing 33 civilians. Sources say that many... pic.twitter.com/6aWeEaZCCl — CRPH Myanmar (@CrphMyanmar) December 11, 2025

"Condenamos enérgicamente las acciones inhumanas del ejército asesino #junta que intenta legitimarse mediante una farsa elección. Esta acción solo sirve para visibilizar aún más los crímenes de larga data cometidos por el golpe militar", indica el comunicado del grupo de resistencia.

Según un trabajador humanitario, varias personas que se encontraban en el interior del establecimiento resultaron heridos, coincidiendo con versiones de medios birmanos independientes. Las primeras informaciones hablaban de 31 muertos y al menos 68 agraviados.

El CRPH es un grupo conformado por exdiputados del gobierno liderado por la nobel de la paz Aung San Suu Kyi, depuesto por un golpe de Estado en 2021. Desde ese momento, comenzó un conflicto armado, a pesar de que la junta militar anunció elecciones a finales del presente año.

Comicios prometían devolver la democracia

Los militares que tienen el poder de facto en esta nación, programaron para el 28 de diciembre el inicio de las elecciones generales en fases para retornar a la vía democrática. Sin embargo, no existe una oposición real contra su líder, in Aung Hlaing, debido a que los opositores están exiliados o presos.

Por su parte, la resistencia ha prometido que impedirán que se realicen los comicios en las zonas donde tienen el control, en parte respaldados por el Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán.

