RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Policial
Lloró en intervención

Capturan en Trujillo a 'Muñeca Mabel': Joven extorsionaba a comerciante y a su familia

Agentes de la Policía Nacional capturaron a una joven de 23 años bajo el alias de 'Muñeca Mabel' que integraría la banda criminal 'Los Elegantes'.

Capturan en Trujillo a 'Muñeca Mabel'
Capturan en Trujillo a 'Muñeca Mabel' (Foto: Policía Nacional del Perú)

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Policial / Actualizado al 11/12/2025

Síguenos en Google News Google News

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a una joven de 23 años que  estaría vinculada a la banda criminal 'Los Elegantes', que se dedicaban a extorsionar en la provincia de Trujillo.

Capturan a 'Muñeca Mabel'

Personal de la DEPINCRI Este de El Porvenir capturaron durante un operativo en Trujillo a una mujer identificada como Diana Peña Reyes, alias 'Muñeca Mabel', quien se encontraría vinculada a la organización delictiva 'Los Elegantes'.

La intervención se llevó a cabo en un inmueble ubicado en el sector San Pachusco, en el distrito de Laredo, después que una ciudadana denunciara haber recibido mensajes extorsivos a través de WhatsApp, en el que le exigían el pago de 10 mil soles a cambio de no atentar contra su integridad.

En el inmueble se decomisó el celular de Peña Reyes que contenía dichas amenazas a la mujer de negocios, quien es dueña de un restaurante en Poroto.

Cabe señalar que, en el lugar se hallaron un total de cinco dispositivos móviles, que aparecieron en el sistema como sustraídos lo que ayudó a que se generen nuevas líneas de investigación respecto a su origen y refuerza su uso para este tipo de acciones extorsivas.

SMP: Capturan a tres cómplices de banda criminal D.E.S.A. cuando exigían 70 mil soles a comerciante
Lee también

SMP: Capturan a tres cómplices de banda criminal D.E.S.A. cuando exigían 70 mil soles a comerciante

Joven confesó su participación en extorsión

Después de su detención, la intervenida fue puesta a disposición de la Depincri Este para que se continúen con las diligencias correspondientes. Allí las autoridades definieron su responsabilidad y recopilaron más pruebas para sustentar la denuncia.

Vale indicar que, de acuerdo al reporte policial 'Muñeca Mabel' reconoció que fue ella quien envió mensajes de texto y realizó las llamadas telefónicas a la víctima para someterla al miedo y presionarla a fin de que realice el pago de la extorsión.

Cercado de Lima: Intervienen a 6 policías por presunto cobro de coima de S/15 mil durante diligencia
Lee también

Cercado de Lima: Intervienen a 6 policías por presunto cobro de coima de S/15 mil durante diligencia

Y por si fuera poco, durante su intervención la joven de 23 años rompió en llanto tras explicar sus actos delictivos ante los agentes policiales y manifestó su arrepentimiento.

En un intento de justificar su comportamiento resaltando que se encontraba afectada y buscaba pedir disculpas a la víctima, expresó: "Me arrepentí de hacer esto". No obstante, Diana Mabel admitió participar constantemente en el delito de extorsión. Por ahora los investigadores buscan si es que hay más víctimas o cómplices de esta organización delictiva.

En conclusión, una joven de 23 años identificada bajo el alias de 'Muñeca Mabel' fue detenida en el distrito de Laredo, en Trujillo, por personal de la Policía. La mujer extorsionaba a una comerciante y a la familia de esta.

Temas relacionados 'Muñeca Mabel' Exitosa Trujillo extorsión Laredo Policía Nacional del Perú Trujillo

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA