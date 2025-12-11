Capturan en Trujillo a 'Muñeca Mabel': Joven extorsionaba a comerciante y a su familia

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a una joven de 23 años que estaría vinculada a la banda criminal 'Los Elegantes', que se dedicaban a extorsionar en la provincia de Trujillo.

Capturan a 'Muñeca Mabel'

Personal de la DEPINCRI Este de El Porvenir capturaron durante un operativo en Trujillo a una mujer identificada como Diana Peña Reyes, alias 'Muñeca Mabel', quien se encontraría vinculada a la organización delictiva 'Los Elegantes'.

La intervención se llevó a cabo en un inmueble ubicado en el sector San Pachusco, en el distrito de Laredo, después que una ciudadana denunciara haber recibido mensajes extorsivos a través de WhatsApp, en el que le exigían el pago de 10 mil soles a cambio de no atentar contra su integridad.

En el inmueble se decomisó el celular de Peña Reyes que contenía dichas amenazas a la mujer de negocios, quien es dueña de un restaurante en Poroto.

Cabe señalar que, en el lugar se hallaron un total de cinco dispositivos móviles, que aparecieron en el sistema como sustraídos lo que ayudó a que se generen nuevas líneas de investigación respecto a su origen y refuerza su uso para este tipo de acciones extorsivas.

#LaLibertad 🚨 | ¡Cae 𝑳𝒂 𝑴𝒖ñ𝒆𝒄𝒂 𝑴𝒂𝒃𝒆𝒍!

En el marco del #EstadoDeEmergencia, agentes del Depincri Este - El Porvenir capturaron a una presunta integrante de la banda criminal 𝑳𝒐𝒔 𝑬𝒍𝒆𝒈𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔, quien se dedicaría a la extorsión en Laredo.



Joven confesó su participación en extorsión

Después de su detención, la intervenida fue puesta a disposición de la Depincri Este para que se continúen con las diligencias correspondientes. Allí las autoridades definieron su responsabilidad y recopilaron más pruebas para sustentar la denuncia.

Vale indicar que, de acuerdo al reporte policial 'Muñeca Mabel' reconoció que fue ella quien envió mensajes de texto y realizó las llamadas telefónicas a la víctima para someterla al miedo y presionarla a fin de que realice el pago de la extorsión.

Y por si fuera poco, durante su intervención la joven de 23 años rompió en llanto tras explicar sus actos delictivos ante los agentes policiales y manifestó su arrepentimiento.

En un intento de justificar su comportamiento resaltando que se encontraba afectada y buscaba pedir disculpas a la víctima, expresó: "Me arrepentí de hacer esto". No obstante, Diana Mabel admitió participar constantemente en el delito de extorsión. Por ahora los investigadores buscan si es que hay más víctimas o cómplices de esta organización delictiva.

En conclusión, una joven de 23 años identificada bajo el alias de 'Muñeca Mabel' fue detenida en el distrito de Laredo, en Trujillo, por personal de la Policía. La mujer extorsionaba a una comerciante y a la familia de esta.