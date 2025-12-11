Cae el gobierno de Bulgaria: Primer ministro dimite al cargo tras protestas masivas

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El primer ministro de Bulgaria, Rosen Zhelyazkov, anunció la dimisión de su gobierno tras un mandato de menos de un año. Las masivas protestas ciudadanas en contra de su gestión, un incorrecto manejo de políticas económicas y acusaciones por corrupción habrían determinado su retiro del cargo.

Gobierno de Bulgaria cae

El anuncio fue realizado este jueves 11 de diciembre desde el Parlamento en una declaración televisada minutos antes que los legisladores emitieran su voto de moción de censura en contra del gobierno de Zhelyazkov. "Antes de la votación de censura de hoy, el gobierno está dimitiendo", declaró

Ello, luego que el propio primer ministro considerara la "voz del pueblo" que exigía su renuncia por la inestabilidad económica del país ya que Bulgaria es considerada como uno de los países más pobres de la Unión Europea (UE).

"Nuestra coalición se reunió, discutimos la situación actual, los desafíos que enfrentamos y las decisiones que debemos tomar responsablemente (...) Nuestro deseo es estar al nivel que la sociedad espera", anunció en su renuncia.

El presidente de Bulgaria, Rumen Radev, también solicitó al gobierno de Zhelyazkov la dimisión de este a principios de diciembre. "Entre la voz del pueblo y el miedo a la mafia. ¡Escuchen a la gente en la plaza pública!", escribió en un mensaje a través de su cuenta oficial en Facebook.

Descontento ciudadano promovió su dimisión

El sistema gubernamental en Bulgaria arrastra décadas de un mal manejo que se traduce en desconfianza ciudadana. En los últimos cuatro años, el país ha celebrado siete elecciones nacionales. La última de estas fue celebrada en octubre de 2024 y fue aprobado por el parlamento de Bulgaria el 16 de enero de 2025 con el ingreso del gobierno de Zhelyazkov.

La falta de resultados en la lucha contra la corrupción en el país que involucraba a funcionarios de su gobierno contribuyo a su salida. Adicionalmente, habría promovido cambiar su moneda nacional, el lev, por el euro desde el 1° de enero del 2026.

Tal plan económico medida habría generado un aumento en los precios del mercado y el rechazo de la población. Por ello, el gobierno de Zhelyazkov retiró su plan presupuestario, sin embargo, a pesar de ello, la desaprobación de diversas masas en contra de su mandato generaron su renuncia.

Frente al rechazo ciudadano y falta de resultados en el país, el primer ministro de Bulgaria, Rosen Zhelyazkov, anunció su renuncia del cargo en medio de una inestabilidad política, económica y acusaciones a funcionarios del gobierno búlgaro.