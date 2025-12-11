Pánico en las alturas: Paracaidista pasó el susto de su vida al quedarse enganchado a la cola de un avión

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Lo que parecía ser un salto desde un avión sin problemas casi acaba en tragedia. Un paracaidista que se lanzó desde una gran altura, salvó de morir luego de que su equipo se enganchara a la cola de la aeronave, quedando atrapado durante varios segundos y siendo captado en video.

Paracaídas de emergencia se abrió

Este hecho ocurrió en Mission Beach, al sur de la ciudad de Cairns, en estado de Queensland, al noreste de Australia, cuando un grupo de 16 paracaidistas brincó a más de 4 mil pies de altura. Las cámaras de la aeroplano capturaron el momento en el que uno de ellos quedó atrapado al alerón trasero, sin que nadie pudiera auxiliarlo.

Mientras esperaba su turno para lanzarse al vacío desde un Cessna Caravan, su paracaídas de emergencia se abrió repentinamente, siendo jalado por la corriente de aire. A la par, algunos de sus compañeros procedieron a realizar el salto, mientras que él, tras golpear el fuselaje con sus pies, quedó por unos instantes desorientado.

El incidente provocó que el camarógrafo del grupo también cayera, aunque sin evitar que abriera su equipo posteriormente. Finalmente, tras utilizar un cuchillo consiguió romper las cuerdas del paracaídas y descendió, abriendo el principal y logrando aterrizar a salvo, tal como lo registró la cámara que portaba consigo.

Las imágenes fueron compartidas por la Oficina de Seguridad del Transporte de Australia (ATSB por sus siglas en inglés). El salto en paracaídas fue parte del evento de varios días 'Big Ways at the Beach' en el que paracaidistas experimentados completaron formaciones de grupos grandes.

Accidente fue investigado por la ATSB

El golpe que el paracaidista afectado dio contra la aeronave le causó daños al alerón trasero, generándole problemas al aviador para continuar el viaje. Sin embargo, consiguió emitir una señal de emergencia a tierra y finalmente logró descender sin mayores problemas.

La conclusión de los investigadores fue que tanto el piloto y el operador de la nave no tuvieron implicancia directa, no obstante, no se habían asegurado de que la aeronave estuviera cargada dentro de su peso y equilibrio. Otro detalles que no utilizó oxígeno a nivel de vuelo, para reducir el riesgo de hipoxia.

