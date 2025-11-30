RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Expectativa en Honduras

Honduras cerró las urnas: ¿cuándo se conocerán los resultados y qué dijeron las figuras clave al votar?

Más de 2,8 millones de hondureños participaron en las elecciones presidenciales. El CNE anunció horarios de difusión de resultados preliminares y líderes políticos marcaron presencia con mensajes de soberanía.

30/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 30/11/2025

Las elecciones generales en Honduras concluyeron este domingo a las 6:00 p.m. hora local (5:00 p.m. en Perú), tras una prórroga de una hora que permitió a quienes aún estaban en fila ejercer su derecho al voto.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, destacó que la jornada transcurrió sin incidentes mayores y que más de 2,8 millones de ciudadanos acudieron a las urnas, de los más de seis millones habilitados.

Cuándo se conocerán los resultados

El CNE anunció que el primer informe preliminar se difundirá hacia las 9:00 p.m. hora local (8:00 p.m. en Perú), seguido de un segundo reporte dos horas más tarde, alrededor de las 11:00 p.m. hora local (10:00 p.m. en Perú).

Los resultados finales oficiales deberán publicarse dentro de los 30 días posteriores a la jornada electoral, aunque la expectativa ciudadana se concentra en los avances de esta misma noche.

Las figuras que marcaron presencia en las urnas

  • Presidenta Xiomara Castro 
    Votó en Catacamas, acompañada de su esposo Manuel Zelaya. Declaró que los hondureños demuestran "soberanía" al sufragar y respaldó a la candidata oficialista Rixi Moncada.

Presidenta Xiomara Castro votando.
Presidenta Xiomara Castro votando.

  • Rixi Moncada (Partido Libre, oficialismo) 
    Emitió su voto en Tegucigalpa y llamó a la población a participar "sin temor", asegurando que el proceso transcurriría de forma pacífica.

Rixi Moncada votando
Rixi Moncada votando.

  • Salvador Nasralla (Partido Liberal) 
    Votó en Tegucigalpa y escribió en su cuenta de X: "Invito a cada hondureño a hacer valer su voz. Porque participar es construir y decidir es avanzar".

Salvador Nasralla votando
Salvador Nasralla votando.

  • Nasry Asfura (Partido Nacional) 
    También acudió a sufragar en Tegucigalpa, reforzando su imagen de candidato cercano a la gente y reiterando su compromiso de "resolver los problemas de los hondureños".

Nasry Asfura votando.
Nasry Asfura votando.

Expectativa ciudadana

La jornada estuvo marcada por un ambiente de vigilancia internacional y llamados constantes a la transparencia. El CNE recordó que el escrutinio es público y que cualquier ciudadano puede presenciarlo. En un país con antecedentes de crisis postelectorales, la participación de líderes y el acompañamiento de observadores buscan dar confianza a una ciudadanía que ya espera los primeros resultados.

El cierre de las urnas abre paso a una noche de expectativa en Honduras. Con más de 2,8 millones de votos emitidos y mensajes de soberanía, esperanza y compromiso de las principales figuras políticas, el país se prepara para conocer los primeros resultados preliminares. La transparencia del escrutinio será clave para que la ciudadanía confíe en un proceso que definirá al sucesor de Xiomara Castro.

