Trump anuncia indulto total a Juan Orlando Hernández y respalda a Tito Asfura en elecciones de Honduras

28/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que otorgará un indulto total y completo al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en 2024 a 45 años de prisión por delitos de narcotráfico.

El anuncio fue realizado a través de la red Truth Social, donde Trump también expresó su respaldo al candidato presidencial Nasry "Tito" Asfura, del Partido Nacional de Honduras, de cara a las elecciones de este domingo.

"Otorgaré un indulto total y completo al expresidente Juan Orlando Hernández, quien, según numerosas personas a quienes tengo un gran respeto, ha sido tratado con mucha dureza e injusticia", escribió Trump.

Aunque no precisó la fecha en que firmará el indulto, el anuncio ha generado reacciones inmediatas tanto en Honduras como en Estados Unidos, donde el caso de Hernández fue considerado emblemático en la lucha contra el narcotráfico en Centroamérica.

¿Quién es Juan Orlando Hernández?

Juan Orlando Hernández, de 57 años, fue presidente de Honduras entre 2014 y 2022. En junio de 2024, un tribunal federal de Nueva York lo condenó a 45 años de prisión y una multa de 8 millones de dólares por cargos de narcotráfico y posesión de armas de guerra.

La fiscalía estadounidense lo acusó de haber dirigido Honduras como un "narcoestado", facilitando el paso de más de 500 toneladas de cocaína hacia EE.UU. a cambio de sobornos millonarios. Durante su mandato, Honduras recibió más de 50 millones de dólares en asistencia antidrogas de Washington.

En 2019, el propio Trump lo elogió por su cooperación en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, investigaciones posteriores revelaron que sus vínculos con cárteles databan de al menos 2004. Su hermano, el excongresista Tony Hernández, también fue condenado por delitos similares en 2021.

Juan Orlando Hernández.

Elecciones en Honduras: Trump apoya a Tito Asfura

El anuncio del indulto llega a solo dos días de las elecciones presidenciales en Honduras, donde el empresario y exalcalde de Tegucigalpa Nasry "Tito" Asfura compite como principal candidato de centroderecha. Trump expresó su respaldo explícito a Asfura, afirmando que "si gana, Estados Unidos le brindará un gran apoyo".

Asfura se enfrenta a Rixi Moncada, candidata oficialista del partido de la presidenta saliente Xiomara Castro, y a Salvador Nasralla, exaliado del oficialismo que ahora lidera su propia candidatura. Trump calificó a Moncada como simpatizante de Fidel Castro y a Nasralla como "casi comunista", posicionando a Asfura como el único aliado confiable.

Tito Asfura se enfrentará en las urnas contra Rixi Moncada y Salvador Nasralla.

El posible indulto a Juan Orlando Hernández no solo reabre un caso judicial de alto perfil, sino que se convierte en una jugada política de alto voltaje en la recta final de las elecciones hondureñas. Trump refuerza así su influencia en Centroamérica, alineando su respaldo a Tito Asfura con una narrativa de orden, lucha contra el narcotráfico y rechazo al avance de gobiernos de izquierda en la región.