José Antonio Kast critica a presidente Gabriel Boric y lo urge a asumir control directo de la frontera con Perú

28/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, difundió este viernes un video grabado en Ancud, isla grande de Chiloé, donde lanzó un mensaje directo contra el actual presidente de Chile, Gabriel Boric, referente a la gran concentración de migrantes irregulares en el país.

Con tono enérgico y gestos firmes, Kast acusó al mandatario de ignorar la crisis en la frontera norte y advirtió que, de llegar a la presidencia, impulsará deportaciones masivas.

"Presidente Gabriel Boric, (...) en el norte, en Arica, hay una situación muy compleja en temas fronterizos. Usted lo sabe. (...) La situación es tan grave que debería tomar hoy un avión desde Punta Arenas hasta Arica y manejar personalmente el tema", señaló Kast en el video.

Tras dirigirse a Boric, el candidato agregó un mensaje dirigido a los migrantes irregulares, advirtiendo de los días restantes a una eventual toma de poder para el inicio de las deportaciones.

"Quedan 103 días para que salgan voluntariamente de nuestra patria. Si en algún momento quieren entrar a Chile por la puerta, no puede haber ninguna falta ni irregularidad en nuestra nación. Si no salen voluntariamente, van a tener que salir cuando yo asuma la presidencia con lo que tienen puesto".

La crisis migratoria sigue escalando en la frontera con Perú y el Presidente Boric aún no reacciona.



Quedan 103 días para que se termine este gobierno y las soluciones no pueden esperar. — José Antonio Kast Rist 🖐️🇨🇱 (@joseantoniokast) November 28, 2025

El mensaje se enmarca en la crisis migratoria en Arica, donde se reporta un flujo masivo de migrantes —principalmente venezolanos y haitianos— intentando cruzar desde Perú hacia Chile. Diversas denuncias como la trata de personas y la sobrecarga en servicios públicos han intensificado las críticas al gobierno de Boric, acusado de mantener políticas migratorias "laxas".

Kast capitaliza este escenario en su campaña presidencial de 2025, prometiendo deportaciones masivas de hasta un millón de personas y un cierre estricto de fronteras. La referencia a los "103 días" apunta al fin del mandato de Boric y al inicio de un eventual gobierno suyo el próximo marzo de 2026.

José Antonio Kast promete una serie de deportaciones masivas de obtener la presidencia.

Perú declarará estado de emergencia en la frontera

Del mismo modo, el gobierno peruano ha desplegado refuerzos para el control en la frontera de Tacna y confirmó que antes de la medianoche, se declarará oficialmente a dicha área en emergencia y que días después se haría lo mismo para todas las fronteras del país. Esto fue en un primer momento anunciado por el propio presidente José Jerí y complementado por ministro del Interior, Vicente Tiburcio.

El video desde Chiloé es una pieza clásica de campaña de José Antonio Kast: directo, simbólico y provocador. Conecta el sur pacífico con el norte caótico para construir una narrativa de orden y soberanía, mientras posiciona al candidato como el opositor firme a Boric en la recta final hacia las elecciones de 2026.