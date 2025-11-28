Jair Bolsonaro pierde su salario y cargo en el Partido Liberal tras condena de más de 27 años

28/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El Partido Liberal (PL) anunció el retiro de Jair Bolsonaro de la organización política así como la suspensión de su salario tras la condena por más de 27 años de cárcel por su intento de golpe de Estado.

Bolsonaro fue retirado de partido

El 25 de noviembre, el Partido Liberal anunció que tras la sentencia del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) de condenar a 27 años y 3 meses de prisión a Bolsonaro, han decidido retirarlo su participación y salario provenientes del partido.

Bolsonaro ocupaba el cargo de presidente de honor del partido por cuyo cargo recibía un salario de 33.873 reales ( 21,447 soles peruanos) que ahora le será retirado, según la comunicación oficial de la organización política.

Tras la orden judicial, el partido indicó que en su calidad de condenado, Bolsonaro tiene "suspendidos todos sus derechos políticos", lo que ha significado en su destitución del cargo y el retiro de la remuneración otorgada por un partido.

Fue trasladado a cárcel

Desde el pasado martes 25 de noviembre, el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, inició el cumplimiento de su condena de prisión tras un presumible intento de fuga.

La tentativa por escapar de la justicia sucedió el 22 de noviembre cuando la Corte Suprema detectó un intento por romper su tobillera electrónica y un posible intento de fuga mientras cumplía con orden judicial en su vivienda.

Ante ello, las autoridades policiales y judiciales procedieron a detener al expresidente Bolsonaro, al interior de su vivienda en el barrio Jardín Botánico de Brasilia. Tal medida, transformó su arresto domiciliario, desde el pasado 4 de agosto, a una prisión preventiva.

Al exlíder de la ultraderecha se le imputan los delitos de tentativa de golpe, abolición violenta del Estado democrático de derecho, organización criminal, daño al patrimonio público y deterioro de bienes protegidos.

Por estos crímenes, el pasado 11 de setiembre, la Corte Suprema de Brasil condenó la expresidente por intento de golpe de Estado a 27 años y 3 meses de prisión por liderar una organización criminal que intentó permanecer en la presidencia tras perder las elecciones de 2022.

Actualmente, la Corte Suprema decidió que el expresidente inicie el cumplimiento de su condena en la sala de la Policía Federal donde fue recluido tras el intento de fuga.

Con ello, Jair Bolsonaro, expresidente de la República de Brasil inició el cumplimiento de su condena de más de 27 años por lo cual el Partido Liberal ha decidido retirarlo y suspender su pensión otorgada.