Donald Trump advierte de que el espacio aéreo de Venezuela debe considerarse "cerrado en su totalidad"

29/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Un día después que un medio estaounidense informara que Donald Trump sostuvo una primera conversación con su homólogo venezolano Nicolás Maduro, el presidente de los Estados Unidos anunció que el espacio aéreo sobre y en torno al país sudamericano ha quedado cerrado en tu totalidad.

Espacio aéreo venezolano cerrado

Este sábado 29 de noviembre, el mandatario norteamericano expresó un mensaje claro y directo mediante sus redes sociales en lo que es una medida sin precedentes, en un contexto en el que su gobierno ha aumentado, desde septiembre, la presión sobre Venezuela con un importante despliegue militar en el Caribe.

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor consideren que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela está cerrado en su totalidad", escribió Trump en su cuenta oficial de Truth Social sin dar más detalles.

Cabe recordar que hace una semana, la Administración Federal de Aviación de EEUU (FAA) advirtió a las aerolíneas mundiales sobre una situación "potencialmente peligrosa" en la región de Maiquetía, el aeropuerto que sirve a Caracas, situado en la costa, a media hora de la capital venezolana.

Al respecto, de acuerdo con la entidad reguladora, el "empeoramiento de la situación de seguridad y el aumento de la actividad militar en el país o sus alrededores" representan un riesgo para el tráfico aéreo en la región.

En tal sentido, el cierre decretado del espacio aéreo del territorio venezolano es la última señal de escalada que es enviada desde Washington y se produce al término de una semana en la que Trump ha dejado claro que su estrategia militar contra el narcotráfico no se limitará a las operaciones navales en el Caribe, sino que se extenderá a operaciones terrestres dentro de Venezuela.

Trump y Maduro conversaron por teléfono

Precisamente ayer viernes, el medio estadounidense The New York Times ha asegurado que Donald Trump y Nicolás Maduro sostuvieron una conversación vía telefónica la semana pasada en la que conversaron sobre la posibilidad de concretar una reunión.

Vale indicar que, de acuerdo a fuentes cercanas este encuentro entre ambos presidentes no se suscitará a la brevedad. Además, en la comunicación habría tenido participación el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.