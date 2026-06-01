Paolo Guerrero reveló a dos referentes de la selección peruana que podrían llegar a Alianza Lima: "Sería lindo"

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima logró el objetivo de consagrarse campeón del Torneo Apertura 2026 y ahora se concentra lo que será el Clausura y ya suenan algunos nombres para que refuercen el equipo que dirige Pablo Guede. En dicho contexto, Paolo Guerrero deslizó la posible llegada de dos referentes de la selección peruana.

Los dos jugadores de la Blanquirroja que llegarían a Alianza Lima

El experimentado delantero de 42 años concedió una entrevista a L1 Radio en la que sorprendió al revelar el nombre de dos jugadores de la Bicolor que se sumarían a tienda blanquiazul debido a que también son hinchas.

Asimismo, afirmó que no tendría inconvenientes para poder ser un intermediario para que dicha incorporación de sus excompañeros se vuelva una realidad. Tal y como reveló lo hizo en el fichaje de Luis Advíncula.

Al respecto, resaltó que la labor de Franco Navarro y su hijo Franco Jr. "ha sido importante" debido a que "han montando un equipo tan competitivo" y aseguró que cuando se lo pidan el podría intervenir para la llegada de flamantes refuerzos.

"Renato (Tapia), el mismo André (Carrillo) los que están afuera hoy ¿no? Creo que son los que estarían más cerca de llegar a Alianza. Además, sus raíces y por sus venas pasa la sangre blanquiazul. Sería lindo que ellos puedan estar aquí en Alianza", sostuvo.

🎙️Paolo Guerrero en #ALL1MITE: "Lucho hizo un gran esfuerzo para salir de BOCA. Yo creo que RENATO y el mismo ANDRÉ son los que más cerca estarían de llegar a Alianza Lima"



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/6a8egzADjM pic.twitter.com/TPL2phUEWt — L1MAX (@L1MAX_) June 1, 2026

Destaca la presencia de Luis Advíncula en Alianza Lima

Acerca de la llegada de Luis Advíncula a tienda íntima, Paolo Guerrero indicó que previamente le había manifestado sobre su deseo de formar parte del club y resaltó que el lateral derecho "hizo un gran esfuerzo para salir" de Boca Juniors.

Además llenó de elogios al 'Rayo' destacando que apoya al equipo no solamente en el ámbito futbolístico sino que se ha convertido en una figura positiva inclusive para los jugadores más jóvenes.

"Feliz porque Lucho esté aquí, nos ayuda un montón no solamente futbolísticamente, sabemos lo que puede dar. Sino creo que es un buen pilar de grupo. Lo que convence y mete, le habla a los más jóvenes sobre todo, es muy importante. Todo eso ha hecho que seamos un grupo cada vez más fuerte", refirió el ariete.

Luego de que Alianza Lima se corone campeón del Torneo Apertura 2026 se viene preparando para lo que será el Clausura por lo que sumaría refuerzos al plantel. En medio de dicho escenario, en una entrevista concedida a L1 Radio, Paolo Guerrero sorprendió al deslizar la posible incorporación de Renato Tapia y André Carrillo y afirmó que no tendría problema en ser intermediario.