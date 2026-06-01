Renzo Garcés es seguido por grande de Sudamérica: Defensor dejaría Alianza Lima a mitad de año

01/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima cerró su participación en el Torneo Apertura con un empate 1-1 frente a FC Cajamarca luego de consagrarse en Matute. Ahora, los íntimos tendrán unos días de descanso para luego volver y realizar una especie de minipretemporada pensando en el campeonato intermedio y el Torneo Clausura.

Renzo Garcés dejaría Alianza Lima tras interés de un grande

No obstante, cuatro futbolistas del equipo victoriano se unirán a los trabajos de la Selección Peruana pensando en los amistosos ante Haití y España. Los convocados del cuadro íntimo son Alejandro Duarte, Jairo Vélez, Marcos Huamán y Renzo Garcés.

Este último ha sido considerado por todos los hinchas de Alianza Lima como el mejor jugador de este Torneo Apertura donde lograron consagrarse como ganadores. El gran momento del central no ha sido pasado por alto por un grande de Sudamérica que busca unirlo a sus filas.

En la última edición del programa de YouTube A Presión, el panel indicó que Gremio de Porto Alegre se habría fijado en Renzo Garcés para ficharlo en este mercado de mitad de año. Según precisaron, el elenco gaucho se habría convencido de la operación luego del rendimiento mostrado en este Torneo Apertura e incluso compararon esta situación con lo ocurrido con Erick Noriega quien también se marchó al elenco tricolor a mitad del 2025.

Garcés asegura que no hay nada

Sin embargo, el propio defensor central negó que exista alguna oferta o cualquier tipo de acercamiento con el cuadro brasileño. Además, dejó en claro que está enfocado plenamente en Alianza Lima y conseguir el campeonato nacional a final de año.

"No, que yo sepa no. Estoy pensando 100 % en Alianza. Estamos felices por este primer torneo y el objetivo principal es a fin de año", indicó.

🎙️ Renzo Garcés, defensa de Alianza Lima: "Estoy enfocado al 100% en Alianza. Estamos felices por este primer torneo, pero el objetivo principal está a fin de año".#DespuésDeTodo pic.twitter.com/hWZcpFl3Fx — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) June 1, 2026

Por otro lado, el central blanquiazul se mostró emocionado con la posibilidad de enfrentar a una selección del nivel de España señalando que es un privilegio volver a ser convocado por Mano Menezes.

"Tengo el privilegio de poder estar en la selección, me siento preparado y voy a seguir trabajando al máximo para tratar de dar lo mejor. Es un privilegio poder jugar con esta clase de rivales, sabemos que va ser muy difícil, pero hay que trabajar de la mejor manera", añadió.

En resumen, Gremio de Porto Alegre se habría interesado en Renzo Garcés luego de su gran temporada en Alianza Lima donde logró coronarse en el Torneo Apertura.