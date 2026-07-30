Javier Milei prohíbe ingreso de extranjeros con mensajes de odio contra Argentina y habilita expulsiones

30/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Argentina, Javier Milei, firmó un decreto que establece nuevas condiciones migratorias para extranjeros que promuevan mensajes de odio contra el país. La medida permite rechazar ingresos y disponer expulsiones, además de incluir acciones contra quienes afecten los símbolos nacionales argentinos.

Decreto modifica reglas para ingreso

La disposición incorpora como causal de prohibición de ingreso y expulsión a los extranjeros que dirijan o impulsen mensajes de odio, discriminación o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por motivos de nacionalidad. También contempla expresiones consideradas como ultraje a los símbolos patrios.

El decreto fue emitido como un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y forma parte de una nueva medida del gobierno argentino para modificar aspectos de la política migratoria. La norma alcanza tanto a personas que intenten ingresar al país como a quienes ya cuentan con residencia.

El gobierno de Milei señaló que la medida responde a recientes manifestaciones consideradas hostiles contra Argentina y sus habitantes. El Ejecutivo sostuvo que la defensa del país y sus símbolos nacionales es una prioridad dentro de la aplicación de esta nueva disposición migratoria.

El decreto establece diferencias entre expresiones de opinión y aquellas acciones que, según el gobierno argentino, promuevan odio, discriminación o violencia. La aplicación de la norma quedará bajo las autoridades migratorias correspondientes para evaluar cada situación.

Gobierno argentino defiende medida

La decisión generó atención internacional debido al alcance de las nuevas reglas sobre extranjeros. Algunos medios señalaron que especialistas cuestionaron la definición del concepto de "mensajes de odio" y pidieron claridad sobre los criterios que se utilizarán para determinar cada caso.

Esta medida fue presentada por el gobierno argentino como una respuesta ante expresiones consideradas ofensivas contra el país y sus ciudadanos. El medio también indicó que el decreto representa un cambio importante en la política migratoria tradicional de Argentina.

La norma permite que las autoridades puedan impedir el ingreso de personas extranjeras o avanzar con procesos de expulsión cuando se considere que existen conductas relacionadas con ataques contra Argentina por razones de nacionalidad.

La decisión se conoció en medio de una serie de controversias internacionales vinculadas a expresiones contra Argentina. El Ejecutivo afirmó que existen acciones de hostilidad hacia el país y justificó la necesidad de establecer nuevos controles migratorios.

Asimismo, esta medida también incluye la protección de los símbolos patrios argentinos, al considerar como causal migratoria aquellas acciones que puedan representar un agravio contra estos elementos nacionales.

El Gobierno de Milei indicó que la nueva normativa busca establecer límites frente a expresiones que puedan generar violencia o discriminación, mientras mantiene fuera de su alcance las opiniones políticas o debates públicos.