Michigan confirma las primeras dos muertes por ciclosporiasis mientras los casos superan los 11.000 en EE.UU.

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La ciclosporiasis dejó sus primeras víctimas mortales en Michigan, donde las autoridades confirmaron el fallecimiento de dos personas durante el brote que afecta a miles de ciudadanos. Los contagios ya alcanzan los 11.234 casos confirmados, mientras la investigación continúa para identificar el origen exacto de la contaminación y prevenir que la enfermedad siga expandiéndose.

Michigan registra las primeras muertes por el brote

Las autoridades sanitarias de Michigan informaron que 2 personas fallecieron tras contraer ciclosporiasis, convirtiéndose en las primeras muertes relacionadas con el brote registrado en Estados Unidos. Según Associated Press, ambas víctimas presentaban enfermedades preexistentes, por lo que la infección y las complicaciones derivadas del cuadro agravaron su estado de salud.

El estado acumula 11.234 casos confirmados y 193 hospitalizaciones, cifras que lo convierten en el territorio más afectado por esta enfermedad parasitaria. La mayoría de pacientes presentó diarrea intensa, pérdida del apetito, náuseas, fatiga, cólicos y fuertes dolores abdominales, síntomas característicos de la infección causada por Cyclospora cayetanensis.

BREAKING: The first two U.S. deaths of people sickened in the outbreak of cyclospora have been reported in Michigan. https://t.co/IJ2MsLHN0R — The Associated Press (@AP) August 3, 2026

La enfermedad se transmite principalmente por el consumo de alimentos o agua contaminados con el parásito. Aunque la mayoría de personas se recupera con tratamiento oportuno, los especialistas advierten que el riesgo aumenta en adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y pacientes con el sistema inmunológico debilitado.

Las autoridades de salud mantienen activa la investigación para determinar el origen del brote. Hasta el momento, los análisis apuntan a lechuga iceberg distribuida por la empresa Taylor Farms y utilizada en distintos establecimientos de comida. Sin embargo, los investigadores aún no confirman que sea la única fuente de contaminación vinculada con los contagios registrados.

Las autoridades mantienen la investigación del brote

El brote ya alcanzó 45 estados de Estados Unidos, lo que llevó a reforzar el monitoreo epidemiológico para identificar nuevos casos y reducir la propagación de la enfermedad. Los equipos de salud continúan analizando muestras de alimentos y revisando la cadena de distribución para establecer con precisión el origen del problema sanitario.

El brote supera los 11.000 contagiados.

Las autoridades federales continúan trabajando junto con los departamentos de salud estatales para recopilar información sobre los pacientes afectados y determinar si existen otros productos relacionados con la propagación del parásito. La investigación permanece abierta mientras se actualizan las cifras oficiales del brote.

Las autoridades sanitarias recomendaron acudir de inmediato a un centro médico si aparecen síntomas como diarrea persistente, fiebre, deshidratación, pérdida del apetito o dolor abdominal intenso. También recordaron la importancia de lavar correctamente frutas y verduras, consumir agua segura y seguir las alertas oficiales emitidas por las entidades de salud.