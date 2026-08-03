Keiko Fujimori señala que pedido de indulto para Alejandro Toledo será evaluado con criterios médicos y humanitarios

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta Keiko Fujimori se pronunció sobre el posible pedido de indulto humanitario para Alejandro Toledo durante una actividad en Piura. Indicó que cualquier solicitud de gracia presidencial será revisada mediante criterios médicos, técnicos y humanitarios antes de una decisión oficial.

Durante su recorrido por las cuencas de los ríos Chira y Piura, Fujimori fue consultada por medios de comunicación sobre la situación del expresidente Alejandro Toledo, quien cumple una condena por casos de corrupción y ha solicitado que se evalúe una medida debido a sus problemas de salud.

Evaluación del pedido estará a cargo de la Comisión de Gracias Presidenciales

Fujimori explicó que un eventual pedido de gracia presidencial para Alejandro Toledo será analizado por la Comisión de Gracias Presidenciales, una vez que sus integrantes sean establecidos y comiencen sus funciones correspondientes. La mandataria precisó que ella no tendrá una intervención directa en ese procedimiento.

"Esto se va a evaluar con dos tipos de análisis: uno, un carácter técnico y médico y también con una mirada humanitaria", explicó.

Asimismo, señaló que el proceso debe considerar informes relacionados con el estado de salud del exmandatario, quien enfrenta un diagnóstico de cáncer y otros problemas médicos. También indicó que la evaluación seguirá los procedimientos institucionales establecidos para este tipo de solicitudes.

"Se tiene que establecer a los miembros de la Comisión de Indultos y Gracias Presidenciales y estas personas empezarán cuando asuman sus funciones para hacer el análisis correspondiente", indicó.

La Jefa de Estado evitó adelantar una decisión sobre la solicitud de Toledo y señaló que primero debe desarrollarse la evaluación correspondiente por parte del organismo encargado.

Expresidenta de Fuerza Popular también habló sobre seguridad ciudadana

Durante la misma actividad, Keiko Fujimori también respondió sobre la situación de seguridad en el país y el trabajo de las instituciones encargadas de enfrentar la delincuencia. En ese contexto, expresó su respaldo a la Policía Nacional del Perú y a las fuerzas del orden.

El pronunciamiento ocurre luego de que el caso de Alejandro Toledo y su solicitud de indulto humanitario generara atención pública por la situación judicial del exmandatario y los argumentos relacionados con su estado de salud.

El exmandatario cumple una condena por delitos vinculados a corrupción derivados del caso Odebrecht. El expresidente ha pedido que se evalúe una medida de carácter humanitario ante sus condiciones médicas actuales.

La solicitud de gracia presidencial deberá seguir los pasos establecidos por la comisión del mismo nombre, entidad encargada de revisar este tipo de pedidos y emitir una evaluación antes de que corresponda una decisión final.