Julio Corcuera sobre propuesta de Fujimori: "No hay suficientes militares" para fronteras, transporte público y penales

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

La posibilidad de ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en distintos puntos del país volvió a generar debate luego de que el exviceministro del Interior, Julio Corcuera, afirmara que el número de militares disponibles no alcanza para cubrir fronteras, transporte público y penales al mismo tiempo, tal y como propuso la mandataria en su plan de seguridad.

No existen suficientes efectivos para todos los frentes

El exviceministro Corcuera explicó que la cantidad de efectivos militares disponibles impide que puedan ser ubicados de manera simultánea en todos los lugares donde se plantea reforzar la seguridad. Precisó que cualquier despliegue deberá responder a una planificación que permita utilizar los recursos disponibles de forma organizada y eficiente.

"No hay suficientes militares para colocarlos en las fronteras, transporte público y los penales", indicó.

Asimismo, también indicó que anunciar presencia militar en todos esos espacios no resulta viable debido a la capacidad operativa existente. Por ello, remarcó que antes de ejecutar cualquier medida será necesario definir cómo se distribuirán los efectivos según las prioridades establecidas por las autoridades competentes.

El despliegue dependerá de la estrategia del Estado

Durante la entrevista con Exitosa, Corcuera también señaló que el éxito de cualquier intervención dependerá de la estrategia diseñada por el gobierno de Keiko Fujimori y de la coordinación entre las instituciones que estén responsables de la seguridad. De esa manera, sostuvo que la presencia militar deberá responder a un plan previamente establecido y no únicamente a un anuncio general.

"No es realista decir que su presencia estará en todas partes y tendría que verse la estrategia que se aplicará", advirtió.

Las declaraciones fueron realizadas mientras el país mantiene el debate sobre las acciones para fortalecer la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. En ese contexto, las autoridades continúan evaluando diferentes medidas para reforzar la seguridad en zonas consideradas de mayor riesgo y en servicios esenciales.

La mandataria propuso la militarización de diversas partes del país.

Julio Corcuera recordó que cualquier decisión relacionada con el empleo de las Fuerzas Armadas debe considerar la disponibilidad real de personal y la forma en que será distribuido. De esa manera, reiteró que la planificación será determinante para definir el alcance de las operaciones anunciadas por el Estado.

La disponibilidad de militares, el despliegue en fronteras, transporte público y penales, así como la estrategia del gobierno para enfrentar la inseguridad ciudadana, continúan formando parte del debate sobre las medidas que se aplicarán para fortalecer la seguridad en el país.