Presidenta Fujimori sobre caso del diputado Julián Pérez: "Si es verdad, es lamentable que alguien así ocupe el cargo"

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

El caso del parlamentario Julián Pérez Mallqui, electo por la región Cusco con la bancada de Juntos por el Perú, continúa desatando una fuerte ola de indignación en la clase política. Luego de ser detenido en flagrancia el pasado 30 de julio por una presunta agresión física y psicológica contra su expareja en el distrito de San Miguel, el diputado quedó en libertad al cumplirse las 48 horas de detención preliminar.

Sin embargo, su salida de la comisaría lejos de apaciguar las aguas ha intensificado las exigencias de sanción, sumando el contundente rechazo de la presidenta Keiko Fujimori.

La condena de Keiko Fujimori ante la violencia contra la mujer

En declaraciones a la prensa durante su estadía en Piura, la mandataria fijó una postura tajante de condena frente a la eventual culpabilidad de Pérez Mallqui en el caso de agresión, afirmando que, de confirmarse, resultaría desprestigioso para la representación ciudadana en el Poder Legislativo, priorizando su enfoque en la protección de los derechos de la mujer.

"Yo voy a opinar, sobre todo, como mujer, porque no conozco los detalles legales, pero realmente, si lo que se ha conocido a través de las noticias es verdad, es muy lamentable que una persona como él ocupe un cargo como diputado. Y es muy lamentable de cara al mensaje que se da a las mujeres. Yo por supuesto que rechazo cualquier forma de violencia contra la mujer", enfatizó Fujimori.

🔴🔵 #AHORA | La presidenta Keiko Fujimori comentó sobre el diputado Julián Pérez, acusado de agresión física y psicológica por su expareja. Indicó que, de ser encontrado culpable, sería lamentable que alguien así ocupe un cargo como legislador y rechazó toda forma de violencia... pic.twitter.com/WGvKdasOoa — Exitosa Noticias (@exitosape) August 3, 2026

Las palabras de Fujimori se suman al pronunciamiento previo de Miguel Torres, presidente del Senado, quien exigió que la investigación avance con celeridad como un delito común, remarcando que el fuero ni la inmunidad parlamentaria deben servir como escudo o mecanismo de impunidad ante hechos de esta gravedad.

Presión política, proceso ético y un historial bajo la lupa

La posición expresada desde distintos sectores del Congreso ha acorralado la bancada de Juntos por el Perú, agrupación que emitió un comunicado expresando su rechazo absoluto a todo acto de agresión y anunciando la evaluación de medidas disciplinarias internas, entre ellas la suspensión preventiva del parlamentario mientras duren las indagaciones del Ministerio Público.

Juntos Por el Perú solicita la suspensión del diputado.

Paralelamente, se espera que el caso pase de oficio a la Comisión de Ética del Congreso tan pronto como quede instalada, considerando no solo la denuncia actual que sigue abierta en la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer, sino también sus antecedentes reportados por agresiones previas, imprudencia vehicular y condenas pasadas.

A pesar de haber calificado la intervención policial como un "incidente confuso", el panorama para el legislador cusqueño se complica en un Parlamento que busca sentar un precedente firme contra la violencia de género.