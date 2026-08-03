Reconocido luchador de la UFC fallece a los 34 años tras sufrir un aparente infarto mientras dormía

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El mundo de las artes marciales mixtas recibió una noticia que causó conmoción este lunes. Allan Nascimento, peleador brasileño de la UFC, falleció a los 34 años luego de sufrir un aparente infarto mientras dormía, según informó la propia organización. Su muerte ocurrió apenas semanas después de disputar su combate más reciente dentro de la empresa.

La UFC confirmó el fallecimiento del peleador brasileño

Según la UFC, Allan Nascimento fue encontrado sin signos de vida luego de sufrir un aparente infarto mientras dormía. La organización comunicó el fallecimiento mediante un mensaje oficial y expresó sus condolencias a la familia, amigos y personas cercanas al deportista brasileño, sin ofrecer mayores detalles sobre el hecho.

Hasta el momento, la organización no ha informado una causa de muerte confirmada por las autoridades médicas. Por ese motivo, la UFC señaló que el peleador habría sufrido un aparente infarto, información que también fue replicada por distintos medios especializados en artes marciales mixtas.

This morning, Monday, August 3rd, our beloved flyweight fighter, Allan Nascimento, was found unresponsive after suffering an apparent heart attack in his sleep. Despite the efforts of the responding medical team, he was pronounced deceased at the scene.



Our thoughts and deepest... pic.twitter.com/vlaBaBOyJr — UFC (@ufc) August 3, 2026

Nascimento desarrolló gran parte de su carrera en la división de peso mosca. Durante su trayectoria profesional consiguió un récord de 22 victorias y 7 derrotas, mientras que dentro de la UFC registró 4 triunfos y 2 derrotas, consolidándose como uno de los representantes brasileños de esa categoría.

El brasileño era reconocido por su base en el jiu-jitsu y por su capacidad para llevar las peleas al suelo. Antes de llegar a la UFC también compitió en diferentes promociones, donde sumó experiencia y resultados que le permitieron abrirse camino hasta la organización más importante de las artes marciales mixtas.

Su última presentación ocurrió el 20 de junio del 2026, cuando enfrentó al estadounidense Mitch Raposo. En aquella pelea cayó por decisión dividida tras un combate muy parejo, resultado que terminó siendo el último registro oficial de su carrera profesional.

Comunidad de las MMA lamentó la inesperada pérdida

La noticia provocó numerosas reacciones entre peleadores, entrenadores y seguidores de las artes marciales mixtas. Uno de los mensajes más comentados fue el de Charles Oliveira, quien compartía entrenamientos con Allan Nascimento en el gimnasio Chute Boxe Diego Lima.

La muerte del peleador brasileño también generó muestras de pesar entre diferentes integrantes de la comunidad de las MMA, quienes recordaron su disciplina dentro y fuera del octágono. Varios deportistas destacaron el compromiso que mantenía con los entrenamientos y la cercanía que tenía con sus compañeros.

El fallecimiento de Allan Nascimento se produjo pocas semanas después de volver a competir en la UFC, situación que aumentó el impacto de la noticia entre aficionados y especialistas. Su trayectoria quedó marcada por su paso en la división de peso mosca y por su constante presencia en el circuito profesional.