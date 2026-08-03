Querido rapero es asesinado a tiros mientras grababa un videoclip: esto es lo que se sabe

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La música urbana quedó marcada por la muerte de un reconocido intérprete, quien fue asesinado a tiros. El artista fue atacado mientras participaba en la preparación de un videoclip, según los primeros reportes difundidos sobre el caso. Autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Rapero fue atacado durante producción musical en Guadalajara

El hecho ocurrió el último 31 de julio en la colonia Lázaro Cárdenas, en Guadalajara. De acuerdo con los reportes iniciales, un sujeto con el rostro cubierto habría llegado hasta el lugar donde se encontraba el cantante y disparó contra él antes de escapar.

Tras el ataque, elementos de seguridad acudieron a la zona para realizar las primeras diligencias. Las autoridades encontraron indicios relacionados con el uso de arma de fuego y se abrió una investigación para determinar las circunstancias del crimen y ubicar a los responsables.

¡Le dispararon en varias ocasiones! Asesinan al rapero #SoldisC4 durante grabación de videoclip en #Guadalajara. pic.twitter.com/8yW6CCO32e — Imagen Crystal (@imagen_crystal) August 3, 2026

Soldis C4 era conocido dentro de la escena del rap en Guadalajara, donde desarrolló parte de su carrera musical. Además de desempeñarse como intérprete, también estuvo relacionado con labores de producción y proyectos vinculados al movimiento urbano mexicano.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado personas detenidas por el asesinato del rapero ni han establecido oficialmente un posible motivo del ataque. La investigación continúa abierta para reunir información que permita esclarecer la muerte del artista.

Investigación continúa tras asesinato del cantante mexicano

El caso generó reacciones entre seguidores y miembros de la comunidad del rap, quienes recordaron la trayectoria de Soldis C4 dentro de la música independiente mexicana. Usuarios de redes sociales compartieron mensajes tras conocerse la noticia del fallecimiento del artista.

El cantante fue víctima de un ataque armado en Guadalajara mientras se encontraba realizando una actividad relacionada con la grabación de un videoclip. El reporte señaló que un agresor se acercó al músico y posteriormente huyó del lugar.

El asesinato de Soldis C4se mantiene bajo investigación por parte de las autoridades mexicanas. Los agentes encargados del caso buscan determinar cómo ocurrió el ataque y recopilar pruebas para identificar a los responsables del homicidio.

La muerte del rapero mexicano quien fue asesinado a tiros en Guadalajara continúa siendo investigada mientras familiares, seguidores y representantes de la escena urbana esperan avances oficiales sobre el caso

En resumen, el rapero fue asesinado a tiros durante una grabación musical. La Fiscalía de Jalisco mantiene abierta la investigación para esclarecer el ataque armado y encontrar a los responsables del homicidio del artista mexicano.