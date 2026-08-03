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Seguridad operacional

Aerodiana no registra un alto índice de accidentes aéreos, según expiloto de la FAP

El especialista Aldo Raggio sostuvo que la compañía cuenta con más de 14 años de operaciones seguras en el país y descartó que la frecuencia de vuelos diarios haya sido la causa determinante del trágico accidente en Nasca.

Expiloto señaló que empresa resultaba confiable.
Expiloto señaló que empresa resultaba confiable. (Composición Exitosa)

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 03/08/2026

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La suspensión temporal de operaciones de la empresa Aerodiana, ordenada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) tras el trágico accidente que dejó 13 fallecidos en Nasca, ha abierto un intenso debate sobre la seguridad y el mantenimiento de las aeronaves turísticas en el Perú. Sin embargo, analistas del sector aeronáutico piden cautela y enfatizan la trayectoria operativa de la compañía involucrada.

Una flota respaldada por auditorías y años de servicio

En diálogo con Exitosa, el especialista en ingeniería aeronáutica y expiloto de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), Aldo Raggio, destacó que Aerodiana ha mantenido un perfil operativo confiable a lo largo de su trayectoria en el mercado peruano.

"Tengo entendido que [solo una vez] ha tenido un aterrizaje forzoso. No es una empresa que haya tenido un índice de accidentabilidad muy alto. Tiene alrededor de 14 años operando; es una empresa segura", afirmó Raggio.

El especialista explicó que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) realiza auditorías a empresas de este tipo al menos dos veces al año. Aunque la cifra pueda parecer baja para el público general, Raggio aclaró que es el estándar adecuado para compañías que no registran incidentes graves o índices de riesgo que enciendan las alarmas de las autoridades de fiscalización.

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Mantenimiento, frecuencia de vuelos y factores climáticos

Ante las interrogantes surgidas sobre si el uso continuo de la aeronave durante una misma jornada pudo haber influido en la falla técnica, el expiloto descartó que la carga de trabajo diaria sea un factor determinante por sí solo.

Raggio precisó que este tipo de avionetas están diseñadas para operar de manera continua durante el día, requiriendo principalmente reabastecimiento de combustible entre trayectos, siempre que se cumpla de forma rigurosa con el programa de mantenimiento preventivo.

Asimismo, remarcó que el principal límite operativo suele ser el factor meteorológico, cuyo informe final queda a criterio del piloto para determinar la viabilidad del despegue.

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La labor clave de la comisión investigadora

De cara a las indagaciones que realiza la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos (CIAA), el especialista enfatizó que la tarea prioritaria en esta primera etapa consiste en resguardar la zona de la tragedia para evitar cualquier tipo de manipulación de los restos de la nave o los registros de vuelo.

La evaluación técnica de expertos como Aldo Raggio aporta una perspectiva ponderada en medio del dolor provocado por el accidente. Mientras las autoridades avanzan con los peritajes para esclarecer las causas exactas del siniestro, el análisis del historial de la empresa sugiere que la tragedia responde a una eventualidad técnica que deberá ser determinada por los informes oficiales de la investigación en curso.

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