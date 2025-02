Milei rechaza haber cometido un error con estafa de criptomoneda: "Yo no lo promocioné, lo difundí"

18/02/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Continúa la tormenta en el Sillón de Rivadavia. El presidente argentino, Javier Milei, habló este lunes 17 de febrero respecto al escándalo por una estafa masiva de criptomonedas. El mandatario del país austral argumentó que él "actuó de buena fe, pero recibió un cachazo", continuó diciendo que él no promocionó, sino que difundió la criptomoneda $Libra.

" Yo no tengo nada que ocultar (...) Yo no lo promocioné, lo difundí ", fue una de las frases que soltó el líder de La Libertad Avanza. Este aseguró que no cometió un error al publicar el viernes en su cuenta de X la "difusión" de una criptomoneda que generó millonarias pérdidas. Es importante resaltar que el plenipotenciario argentino cuenta casi 4 millones de seguidores en esa red social.

En ese mismo orden de ideas, en la entrevista para el programa "¿La Ves?", con Joni Viale, el dignatario aseguró ser un entusiasta de la mejoría de las economías y del uso de las tecnologías. Inclusive, explicó querer convertir a la Argentina en un "Hub tecnológico", sin embargo, puntualizó no ser un experto en materia de criptomonedas.

No eran 44, eran 5 mil personas, asegura Milei

Según Milei, las personas que habrían perdido dinero no serían 44 mil personas, como se conoció en un primer momento. Este aclaró que en realidad se tratarían "nada más" de 5 mil y que los demás eran bots . Enfatizó además que dudaba bastante en que entre ellos haya habido argentinos.

Asimismo, este subrayó que quienes ingresaron a $Libra, hicieron las transacciones hasta el desplome de la criptomoneda, eran conocedores "muy especializados" en estas inversiones y aseguró que eran "operadores de volatilidad", que tenían amplio conocimiento del riesgo que al que se exponían.

Obró de buena fe

Milei insistió en no haber cometido un error y que obró "de buena fe". Sin embargo, pese a que no reconoció algún desacierto, este se refirió a que en adelante deberá poner "filtros" y "levantar murallas", con el fin de que no puedan acercarse cualquier persona.

¿La entrevista estaba arreglada?

En diversas publicaciones en X y otras redes sociales, se filtró una versión no editada de la entrevista en que Javier Milei responde las preguntas del periodista de Canal TN. Una publicación de TeleSUR TV, indica que se evidenciaría que el gobierno argentino "arregló" las preguntas y el tono en que la entrevista se iba a tomar.

De este modo se pudo conocer que Javier Milei no reconoció haber cometido algún error respecto a la estafa de la criptomoneda $Libra. Asimismo, aseguró que se trataban de 5 mil y no 44 mil personas quienes fueron afectadas por el desplome de la moneda virtual.