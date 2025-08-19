Indonesia: Peruana sería condenada a pena de muerte tras ser detenida en Bali por intentar traficar droga

19/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Gran impacto internacional ha generado la detención de una mujer de nacionalidad peruana en el aeropuerto internacional de Bali, en Indonesia, el pasado 12 de agosto, por querer ingresar a la isla turística con 1,4 kilos de cocaína.

¿Cómo fue intervenida la mujer?

Las autoridades indonesias intervinieron a una mujer peruana de 42 años, identificada bajo las siglas N.S., el 12 de agosto, tras arribar al aeropuerto internacional de Bali en un vuelo procedente de Catar. La fémina presentaba una actitud sospechosa lo que alertó a las autoridades indonesias, razón por la cual realizaron un control exhaustivo en coordinación con la policía local.

Posteriormente, realizaron la inspección y descubrieron 1,4 kilos de cocaína, droga que se encontraba oculta en el interior de un juguete para adultos que estaba introducido en su cuerpo, así como también en su ropa interior. Asimismo, se halló 85 pastillas de éxtasis de color anaranjado, de acuerdo a un comunicado oficial

Por su parte, el director de la Unidad de Narcóticos de la Policía de Bali, Radiant, señaló en una conferencia de prensa que los agentes de aduanas sospecharon de la ciudadana N.S. por lo que realizaron un registro más detallado.

Durante el interrogatorio, la mujer de 42 años reveló que aceptó trasladar droga a cambio de dinero. aunque guardó total discreción con respecto a la red que la contrató para trasladar ese tipo de sustancia ilícita, en un principio.

Contactada desde la dark web

Además, de acuerdo a la investigación, la fémina confesó distribuir este tipo droga por encargo de un hombre que la contactó desde la 'dark web' tras ofrecerle 20 mil dólares. Trascendió que la entrega de mercancía se realizó en Barcelona, España, desde donde inició su viaje.

En tanto las autoridades policiales de Indonesia se encuentran tras los pasos de la persona que le entregó la cocaína en España, así como de la red de narcotráfico que esperaba dicha mercancia en Bali.

Las drásticas leyes antidrogas en Indonesia

Cabe resaltar que Indonesia cuenta con una de las políticas antidrogas más estrictas del mundo contemplando como castigo máximo a la pena de muerte. Al respecto, actualmente hay 530 personas condenadas a muerte, de los cuales 96 son extranjeros.

De esta manera, una mujer peruana de 42 años podría ser condenada a pena de muerte tras ser detenida en el aeropuerto internacional de Bali, en Indonesia, el pasado 12 de agosto, debido a que se le halló 1,4 kilos de cocaína.