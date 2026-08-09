Muere querida influencer que luchó contra el cáncer durante tres años: piden apoyo para su familia

09/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La influencer murió a los 26 años después de casi tres años de lucha contra el colangiocarcinoma, un cáncer poco frecuente de los conductos biliares. La creadora de contenido compartió un proceso con seguidores y ahora su familia busca apoyo mediante una campaña de recaudación.

Una lucha contra el cáncer que compartió en redes

Syney Towle recibió el diagnostico de colangiocarcinoma en 2023, cuando tenía 23 años. La joven mostraba públicamente en sus redes momentos relacionados con sus tratamientos, avances médicos y experiencias personales durante el proceso, mientras mantenía informados a sus seguidores sobre el desarrollo de la enfermedad registrada.

La creadora de contenido falleció el último 5 de agosto, con 26 años, luego de una lucha de tres años contra este padecimiento. La publicación precisó que su diagnóstico correspondía a un tipo de cáncer que se forma en los conductos biliares del organismo.

Durante su enfermedad, Towle utilizó sus redes sociales para documentar parte de su proceso y compartir información relacionada con el cáncer. Su presencia digital permitió que seguidores conocieran distintos momentos de su lucha contra el colangiocarcinoma, enfermedad poco frecuente que enfrentó desde su diagnóstico en 2023.

Familia solicita apoyo para mantener su recuerdo

Tras la muerte de Sydney, el 7 de agosto se lanzó una campaña en GoFundMe para apoyar a su familia y mantener vivo su recuerdo. La iniciativa fue organizada por Miriam Young junto con Elizabeth Morrow y Austin Towle, madre y hermano de Sydney, respectivamente.

Esta campaña estableció una meta de 75 mil dólares. La publicación indicó que, hasta la noche del viernes 7 de agosto, se habían reunido 634 dólares. El objetivo también contempla financiar homenajes vinculados con la trayectoria académica de la joven fallecida.

La campaña busca apoyar a su familia.

La descripción de la campaña señala que el dinero recaudado será utilizado para honrar la vida de Sydney, apoyar a sus familiares y conservar su recuerdo. La iniciativa fue presentada después de su fallecimiento y busca reunir aportes para concretar los homenajes anunciados por familiares.

Los fondos servirán para instalar un banco conmemorativo en Dartmouth College, institución donde Sydney se graduó. La iniciativa también contempla crear una beca con su nombre en South Fork High School, con el propósito de mantener presente su nombre para las futuras generaciones.

El fallecimiento de Sydney Towle ocurrió después de una enfermedad diagnosticada en 2023. Durante ese periodo reciente, la influencer utilizó activamente sus redes sociales para compartir información sobre su experiencia con el cáncer y mantener una comunidad de seguidores atentos a sus actualizaciones periódicas en redes