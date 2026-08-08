Muere padre de Lionel Messi y clínica donde estaba internado se pronuncia tras su fallecimiento

08/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una lamentable noticia sacudió este sábado al círculo más cercano de Lionel Messi. Su padre, Jorge Messi, nos dejó a los 68 años tras darle pelea a una dura enfermedad mientras permanecía internado en Rosario. Luego de confirmarse su partida, la clínica donde estuvo bajo atención médica sacó un comunicado.

Padre de Messi y su delicado estado de salud

La salud de Jorge Messi venía generando preocupación desde hacía varios meses. El padre del capitán argentino atravesaba una complicada enfermedad y durante este periodo estuvo acompañado de cerca por su esposa, Celia Cuccittini, y sus hijos Rodrigo, Matías y María Sol.

Pese a estar recontra concentrado en sus partidos, Lionel no le quitaba el ojo de encima a la salud de su padre. Incluso, durante el Mundial 2026, la familia Messi tuvo que salir públicamente a desmentir una falsa versión que aseguraba que Jorge había fallecido el pasado 18 de junio.

Por esos días, su entorno más cercano confirmó que estaba mal de salud, aunque precisaron que no le faltaba atención médica y pidieron encarecidamente que no se especule y se respete el momento difícil que vivían.

Jorge no solo fue una figura fundamental dentro de la familia Messi. Durante décadas estuvo detrás de algunas de las decisiones más importantes de la carrera de Lionel, desde aquella histórica mudanza a Barcelona cuando el futbolista tenía apenas 13 años hasta las negociaciones que acompañaron posteriormente su trayectoria profesional.

Con el paso de los años se convirtió en representante y uno de los hombres de mayor confianza del astro argentino, manteniendo casi siempre un perfil reservado y alejado de las cámaras.

Clínica confirma muerte del padre de Messi

Tras hacerse pública la noticia, el Sanatorio Centro de Rosario, establecimiento donde Jorge Messi permaneció durante sus últimas horas, confirmó oficialmente su fallecimiento este sábado 8 de agosto.

A través de un comunicado, la institución expresó sus condolencias: "Sanatorio Centro y todo su personal lamentan informar el fallecimiento de Jorge Messi ocurrido en el día de la fecha. Hacemos llegar nuestras condolencias a su familia y seres queridos, acompañándolos con respeto en este difícil momento".

En un segundo comunicado avalado por el director médico Carlos Mackey, la clínica avisó que no soltarán ni un solo dato sobre la condición médica que rodeó su fallecimiento.

En otro comunicado, firmado por su director médico, Carlos Mackey, la institución aclaró que no brindará mayores precisiones sobre las circunstancias médicas que rodearon su muerte.

"En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de los pacientes, y por respeto a la privacidad de la familia, no se brindarán mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento", indicó la institución.

Así se confirmó la partida de Jorge Messi, a los 68 años, luego de batallar contra un problema de salud. El centro médico de Rosario, donde permanecía internado, hizo oficial su muerte y avisó que no dará más explicaciones sobre su estado de salud.