Gianni Infantino se pronuncia ante la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia

07/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La cuenta regresiva para la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia estuvo también marcada por un mensaje de Gianni Infantino. El máximo dirigente de la FIFA compartió un saludo institucional en el que destacó el papel del fútbol como un elemento de unión entre las personas.

Gianni Infantino envió un mensaje antes de la posesión presidencial

A pocas horas del inicio de la ceremonia de posesión, Gianni Infantino declaró hacia el nuevo mandatario colombiano. El presidente de la FIFA expresó sus mejores deseos para la nueva administración y resaltó la importancia del deporte como un espacio de encuentro.

"El fútbol es unidad", declaró.

El presidente de la FIFA pidió unidad.

El pronunciamiento fue previo a la toma de mando de Abelardo de la Espriella. El mensaje llegó luego de que se confirmara que Infantino no asistiría a la ceremonia de posesión por razones logísticas relacionadas con la organización del evento.

La ausencia del presidente de la FIFA había generado expectativa durante los días previos, debido a versiones que apuntaban a una posible asistencia. Sin embargo, finalmente se confirmó que no viajaría a Colombia, aunque decidió hacer público un mensaje institucional dirigido al nuevo jefe de Estado.

Los recientes escándalos que rodean a la FIFA

Mientras se difundía el saludo de Gianni Infantino, la FIFA continúa enfrentando cuestionamientos por distintas situaciones ocurridas durante los últimos meses. Entre ellas figuran críticas por decisiones organizativas, procesos administrativos y aspectos relacionados con la planificación de algunos torneos internacionales.

Además, la entidad también ha recibido observaciones por parte de sectores vinculados al fútbol respecto a la gestión de competencias y el calendario internacional. Estos temas han generado debate en diferentes federaciones y organizaciones deportivas, aunque la FIFA ha mantenido el desarrollo de sus competiciones oficiales.

Concacaf and its 41 Member Associations welcome the withdrawal of the proposed FIFA Forward Enterprise (FFE).https://t.co/H2KdBi1jJG — Concacaf Media (@ConcacafMedia) August 1, 2026

Pese a esas controversias, Gianni Infantino mantiene una activa agenda internacional y continúa representando a la FIFA en eventos oficiales. En esta oportunidad, optó por enviar un mensaje de felicitación al nuevo presidente colombiano, resaltando el valor integrador del deporte sin participar de manera presencial.

El mensaje de Gianni Infantino previo a la posesión de Abelardo de la Espriella volvió a poner en el centro de la atención a la FIFA y al papel del fútbol como símbolo de unidad. Al mismo tiempo, el organismo continúa afrontando distintos cuestionamientos mientras mantiene su actividad institucional y deportiva.