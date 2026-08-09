Erling Haaland se pone celoso de conocido actor que se acercó a su novia: "No te acerques tanto"

09/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Erling Haaland volvió a llamar la atención durante sus vacaciones en Italia. El delantero noruego protagonizó un curioso momento junto al actor, después de verlo conversando con su novia Isabel Haugseng Johansen. La escena comenzó a circular en redes sociales y medios internacionales.

Haaland intervino al ver al actor

Este episodio se mostró en un video que el delantero compartió en su canal de YouTube. En las imágenes, el actor Michele Morrone conversa con la novia del futbolista noruego, mientras el deportista se acerca y pide mantener cierta distancia. El intercambio fue breve y terminó con una son risa del delantero.

"Espera, espera, espera. No te acerques tanto", bromeó el deportista.

Haaland sonrió inmediatamente después de pronunciar esas palabras. Asimismo, no se mostraron discusiones ni enfrentamientos entre el futbolista y el actor, reflejando el ambiente de confianza y el tono juguetón que utilizaron.

El actor también había coincidido con Haaland y su novia durante eventos de Dolce & Gabbana en Taormina. Ambos aparecieron entre los invitados de las actividades realizadas en Sicilia.

Este momento ocurrió en medio de un ambiente distendido y con otras celebridades presentes. Morrono y Haaland ya habían compartido actividades en Sicilia, por lo que el encuentro con Isabel formó parte de los distintos momentos que ambos vivieron durante la estadía del futbolista en la isla.

Haaland disfrutó sus vacaciones en Sicilia

Tras la participación de Noruega en el Mundial 2026, Haaland viajó a Sicilia para descansar y participar en actividades de Dolce & Gabbana. El delantero acudió acompañado de Isabel al desfile de Alta Sartoria realizado en el Teatro Antico de Taormina.

En el evento también estuvieron Jennifer Lopez, Monica Bellucci, Christian Bale, Theo James y Michele Morrone. Haaland aprovechó además su estadía para pasar tiempo junto al mar y disfrutar de un paseo en yate con Isabel y amigos.

La pareja también celebró el cumpleaños número 26 de Isabel durante su estadía. Las imágenes difundidas mostraron diferentes momentos de ambos en Sicilia, mientras disfrutaban de unos días de descanso después del torneo internacional.

El viaje combinó fútbol, moda y descanso, pero el momento protagonizado junto a Michele Morrone terminó convirtiéndose en uno de los episodios más comentados. La frase "No tan cerca" quedó registrada en el video compartido por Haaland.

Los celos de Haaland, su encuentro con Michele Morrone y sus vacaciones junto a Isabel marcaron su estadía en Sicilia. El delantero también coincidió con Jennifer Lopez y otras celebridades durante las actividades de Dolce & Gabbana.