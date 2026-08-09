Futbolista cayó al túnel de vestuario tras celebrar un gol pero el VAR se lo anuló

09/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El jugador protagonizó una escena insólita durante el partido entre Coritiba y Chapeconense, disputado en Brasil. El defensor celebró un gol que ampliaba la ventaja, saltó una valla publicitaria y terminó cayendo al túnel de vestuarios. El VAR anuló la anotación por fuera de juego.

Saltó la valla y terminó dentro del túnel

El hecho ocurrió el sábado 8 de agosto en el estadio Couto Pereira, durante el duelo correspondiente al Brasileirao. Jacy Maranhão, jugador del Coritiba, cabeceó el balón y creyó haber marcado el segundo tanto. Tras festejar, corrió hacia la tribuna local y cayó durante la celebración.

La celebración cambió cuando el defensor saltó las vallas publicitarias ubicadas detrás del arco. Al superar la estructura, Jacy no encontró una superficie cerrada y cayó dentro de un acceso que conduce hacia los vestuarios visitantes. Sus compañeros acudieron rápidamente para auxiliarlo tras el golpe.

El túnel normalmente permanece cubierto, pero estaba abierto cuando ocurrió el festejo. Señaló que trabajadores del estadio habían dejado descubierto el acceso mientras se acercaba el descanso. Jacy logró salir del lugar y recibió atención médica allí antes de volver al campo.

Jacy Maranhão marcó para Chapecoense, saltó la valla de publicidad para festejar y CAYÓ EN EL TÚNEL DEL VESTUARIO.



El gol se lo ANULARON Y SE FUE LESIONADO POR EL GOLPE.



INCREÍBLE. 😳🇧🇷 pic.twitter.com/XYpRk7ujPk — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 9, 2026

El defensor pudo continuar durante los minutos restantes del primer tiempo. Al comenzar la segunda mitad, Jacy fue reemplazado por Rodrigo Moledo. El cambio se produjo dos minutos después de reanudarse el encuentro disputado en Curitiba, tras recibir atención médica y posteriormente siguió en cancha.

El VAR anuló el gol y Coritiba ganó 2-1

El partido continuó con Coritiba buscando mantener la ventaja frente a Chapecoense. Tiago Coser había abierto el marcador en el primer tiempo, mientras que el gol anulado de Jacy mantuvo el resultado en 1-0 durante esa parte. La revisión arbitral confirmó el fuera de juego.

Ya en la segunda mitad, Pedro Rocha Neves amplió la diferencia para Coritiba y estableció el 2-0. Chapecoense descontó mediante Túlio Eduardo en el tiempo añadido, pero no consiguió igualar el marcador. El local terminó imponiéndose por 2-1 en el estadio Couto Pereira en Curitiba.

Jacy había sido titular como defensor del Coritiba en el encuentro. La acción ocurrió poco antes del descanso y generó preocupación entre sus compañeros, quienes se acercaron inmediatamente después de la caída. El jugador consiguió reincorporarse y recibió atención médica en el campo esa noche.

El episodio quedó registrado durante una jornada en la que Coritiba consiguió sumar una victoria como local. Sin embargo, la imagen de Jacy cayendo al túnel terminó marcando el partido, especialmente porque el gol que celebraba fue invalidado por fuera de juego tras la revisión.