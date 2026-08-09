Futbolista argentino revela que el Mundial 2026 podría ser el último de su carrera: "Ya no me da para otro"

09/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El defensor dejó una señal sobre su futuro tras el Mundial 2026. Luego de la final ante España, el lateral habló durante un stream en vivo y afirmó que considera que esta Copa del Mundo pudo ser la última que dispute con la selección argentina.

Tagliafico habló sobre su futuro

El futbolista expresó sus dudas mientras repasaba su experiencia en el Mundial 2026. Nicolás Tagliafico explicó que no sabe si podrá llegar físicamente a la próxima Copa del Mundo, prevista para 2030, cuando tendría una edad mayor.

"Creo que fue mi último Mundial, ya no me da para otro", anunció.

Esta declaración estuvo relacionada con su participación en el Mundial 2026 y no significó un anuncio de retiro inmediato de la selección argentina. El defensor se refirió específicamente a la posibilidad de disputar otra Copa del Mundo y no confirmó su salida de su equipo.

Tagliafico fue uno de los habituales titulares de Argentina durante el torneo y participó en la final contra España. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni terminó como subcampeón después de completar su recorrido en el Mundial.

Una duda sobre el Mundial 2030

El lateral izquierdo dejó planteada una duda sobre su presencia en el próximo Mundial. Tagliafico habló sobre sus posibilidades físicas para llegar a 2030, pero no comunicó una decisión definitiva sobre su continuidad con la selección argentina.

Esta declaración del defensor se mantiene como una referencia sobre su futuro en los próximos mundiales y no como una confirmación de que dejará de representar a Argentina.

Tagliafico formó parte del plantel argentino que llegó a la final del Mundial 2026. Después del encuentro ante España, comenzó a realizar un balance de su participación y de lo que podría ocurrir durante los siguientes años de su carrera profesional.

La información difundida permite diferenciar entre una posible despedida de los Mundiales y un retiro de la selección argentina. Hasta ahora, Tagliafico solamente señaló que considera que el Mundial 2026 pudo ser su última participación en una Copa del Mundo.

Por ahora, el defensor no confirmó su retiro del combinado nacional. Su declaración deja abierta la posibilidad de que continúe siendo considerado para futuros compromisos, mientras su participación en otro Mundial dependerá de su estado físico y de las circunstancias deportivas.

Nicolás Tagliafico consideró que el Mundial 2026 pudo ser el último de su carrera mundialista, después de disputar la final ante España. El defensor argentino no confirmó un retiro de la selección, pero sí puso en duda su presencia en el Mundial 2030.