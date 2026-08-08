Joe Biden atraviesa por un cáncer de próstata terminal, confirma su hijo: "Se ha extendido"

08/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Según recientes informaciones, la salud del expresidente Joe Biden habría empeorado luego de que su hijo, Hunter Biden, confirmara que el cáncer de próstata diagnosticado al exlíder de Estados Unidos se había extendido de manera general y terminal a todo su cuerpo, haciendo metástasis.

Salud de Joe Biden en riesgo

En una entrevista con el programa Newsnight, de la BBC, el abogado y empresario, Hunter Biden ha confesado que la situación de su padre, el expresidente de los Estados Unidos es mucho más delicada que la de hace un año, ya que el cáncer de próstata agresivo que presentaba se ha extendido a más partes de su organismo.

"El cáncer se ha extendido, ha hecho metástasis en sus huesos y más allá. Es muy doloroso y, en muchos sentidos, es muy debilitante", ha explicado el hijo del expresidente Joe Biden.

Hunter Biden se refirió al delicado estado de salud de su padre, el expresidente Joe Biden, y expresó su preocupación por la situación que atraviesa luego que se confirmara la expansión de la enfermedad a un poco más de un año que se diera a conocer ante el mundo su diagnóstico.

"Es realmente triste verlo. Lo único que diría sobre mi padre, sobre su salud en este momento, es que ojalá se quejara más, porque no está bien", afirmó Hunter Biden.

Ex presidente Joe Biden reveló su enfermedad el año pasado

En mayo de 2025, el exmandatario de los Estados Unidos, Joe Biden dio a conocer su enfermedad, a solo cuatro meses de culminar su gestión en la Casa Blanca. El expresidente, que entonces tenía 82 años, fue diagnosticado con un cáncer de próstata, según lo informado por oficina.

Pese a la gravedad del diagnóstico, Biden y su familia mantuvieron una actitud optimista y depositaron su confianza en los tratamientos médicos disponibles. En ese momento, señalaron que, aunque se trataba de una variante agresiva de la enfermedad, el cáncer respondía a tratamientos hormonales, lo que dada esperanzas de una recuperación favorable.

Tras conocerse el diagnóstico en su momento, el exmandatario compartió una reflexión personal sobre el difícil momento que atravesaba junto a su esposa, Jill Biden, y agradeció las muestras de apoyo y solidaridad de sus simpatizantes.

Finalmente, la declaración de Hunter Biden refleja la preocupación de la familia por el estado de salud del expresidente de los Estados Unidos, quien atraviesa un complejo momento debido al avance de su cáncer al punto de ser terminal.