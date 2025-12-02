Reconocida cadena de COMIDA RÁPIDA cierra sus locales por esta inesperada RAZÓN

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

¿Un adiós para siempre? Una conocida cadena de comida rápida lanzó una inesperada noticia que impactó entre sus comensales: ¡cerrará 300 locales! La empresa reveló el motivo detrás de esta medida.

Cadena de comida rápida anuncia cierre de locales

De acuerdo a últimos reportes de medios internacionales como 'La Nación', una cadena de comidas rápidas conocida por muchos clausurará cientos de sus restaurantes este 2025. La decisión se produce tras una marcada reducción de sus ingresos y utilidades.

Durante una videoconferencia con los inversores, el CEO interino de Wendy's, Ken Cook, anunció que la compañía comenzó a cerrar varios de sus locales en Estados Unidos (EE. UU.).

Explicó que los locales que ya no abrirán más sus puertas a los clientes serán aquellos que muestren un bajo rendimiento en el sentido financiero y también en la calidad de su servicio. Con esta decisión esperan que aumenten la rentabilidad y la cantidad de clientes que visitan sus establecimientos, reportó AP News.

¿Cuál es la razón del cierre masivo de Wendy's?

Según el directivo, existen locales que "no aportan valor a la marca" y que generan una carga financiera para los franquiciados, por lo que se abordarán individualmente para su cierre, remodelación o cambio de operador.

Si bien se anticipó que solo un "porcentaje de un dígito" de sus sucursales se verá afectado, evitó ofrecer una cifra más precisa. En este contexto, anunció que las acciones de Wendy's retrocedieron un 7% el viernes y perdieron otro 6% el lunes por la tarde.

"Cuando analizamos el sistema hoy, vemos algunos restaurantes que no elevan la marca y representan una carga para el rendimiento financiero del franquiciado. El objetivo es abordar y encontrar soluciones para esos locales", explicó Ken Cook.

Wendy's anuncia cierre masivo de locales en EE. UU.

No es la primera vez que cierran sus locales

Asimismo, se reportó que la cadena de comida rápida Wendy's realizará mejoras tecnológicas o de equipamiento en algunos de sus locales y también transferirá la operación a un nuevo franquiciado o, luego de revisar el desempeño de cada uno de los restaurantes, se evalúa proceder directamente con la clausura.

Hasta el momento, Wendy's no ha publicado una lista con los restaurantes específicos que dejarán de operar en los próximos meses. Sin embargo, cabe recordar que no es la primera vez que la compañía toma esta drástica decisión.

En noviembre de 2024, Wendy's anunció que cerrarían 140 sucursales. Como informó CNN en ese entonces, la noticia se dio a conocer seis meses después de que la compañía clausurara otros 100 locales.

De esta manera, se registró una nueva crisis en una reconocida cadena de comida rápida. Wendy's anunció que cerrará varios de sus locales ante la caída del poder adquisitivo de los consumidores y la baja en sus ingresos en EE. UU.