Reconocido streamer e influencer sufre accidente automovilístico en plena transmisión EN VIVO

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Un popular creador de contenidos y streamer de 24 años fue protagonista de un aparatoso accidente automovilístico en plena transmisión en vivo. El pánico cundió de inmediato en el chat mientras los espectadores presenciaban la escena en tiempo real.

Streamer sufre accidente en auto

Las redes sociales se han convertido en una fuente de ingresos para muchos jóvenes, especialmente el uso de Twitch, plataforma de streaming de vídeo en vivo donde los usuarios pueden transmitir y ver contenido en tiempo real. Un caso que ha generado revuelo es el del streamer estadounidense MeltIsLive, cuyo nombre real es Jalen Melton.

El joven de 24 años ha ganado gran popularidad en dicha plataforma, compartiendo su día a día y algunas de sus principales actividades; sin embargo, esta vez, fue protagonista de un inesperado suceso que dejó en vilo a muchos de sus seguidores. Pues bien, de acuerdo a los primeros reportes, MeltIsLive sufrió un accidente automovilístico el pasado fin de semana mientras conducía a toda velocidad por una autopista de Georgia.

Había otras tres personas junto a él cuando de repente perdió el control de su vehículo. El joven chocó su auto contra otro de turismo mientras se desplazaba por la carretera. Afortunadamente, todos salieron ilesos, no hubo ningún fallecido ni presentaron heridas que hagan temer por sus vidas.

"Todos caminan. Todos hablan", precisó el streamer HyyJoe, quien aparentemente pasó en coche por el lugar del accidente poco después de que ocurriera el incidente de su colega de redes sociales.

Policía investiga el accidente automovilístico

Los servicios de emergencia llegaron rápidamente para atender la situación. Sin embargo, un portavoz del Departamento de Policía de Atlanta confirmó a 'PEOPLE' que un total de tres vehículos estuvieron involucrados en el accidente en la I-75/85 alrededor de las 3:01 am del domingo y que "no se reportaron heridos críticos por el incidente".

Miles de espectadores temieron lo peor mientras la cámara captaba las consecuencias en la oscuridad casi total. El choque se registró cerca de las salidas de Spring y Pine Street, donde varios autos quedaron detenidos tras el siniestro.

HyyJoe confirms that his friends Jay Shaun & Melt are okay and shows the aftermath after Jay crashed his car into Melt's car on stream 😳🙏

pic.twitter.com/2d9buXz3vt — Slime🐍 (@ItsKingSlime) November 30, 2025

Cuenta de streamer habría sido suspendida

Más tarde, el streamer estadounidense aclaró que no había estado leyendo el chat ni usando su teléfono, pero muchos de sus seguidores argumentaron que la transmisión en vivo podría ser una distracción innecesaria.

Finalmente, tras lo ocurrido, se reveló que la cuenta de Twitch de Melto, donde tenía miles de seguidores, aparentemente fue desactivada por la plataforma con una nota que decía: "Este canal no está disponible temporalmente debido a una violación de las Pautas de la comunidad o los Términos de servicio de Twitch".

Es así como se reportó que un creador digital que viajaban por una autopista de Georgia perdió el control del auto mientras emitía en vivo en su canal de Twitch.