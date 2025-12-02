Papa León XIV pide a Donald Trump evitar incursión militar en Venezuela y promover el diálogo

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Desde el avión papal de regreso a Roma tras una jornada en Beirut este martes, el papa León XIV se pronunció finalmente sobre la situación de tensión internacional entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos, con el segundo guardando la intención de intervenir militarmente el país sudamericano.

Frente a diversos medios que se hallaban en el vuelo, señaló que la nación norteamericana debería hallar "otra manera" de lidiar con la situación de Venezuela, mostrando así su postura en contra de este tipo de acciones.

"Parece que existe la posibilidad de que haya alguna actividad, incluso una operación para invadir territorio venezolano.

Optar por "otro tipo" de presiones

En lugar de una intervención armada, el sumo pontífice instó al presidente Donald Trump a que reflexione sobre dicha idea y que considere optar por el diálogo u otras medidas de presión que eviten poner en peligro la integridad física de las personas.

"Creo que es mejor buscar vías de diálogo, quizás presión, incluida la presión económica, pero buscar otra manera de cambiar, si eso es lo que quieren hacer en Estados Unidos".

🇻🇦🇺🇸🇻🇪 | ÚLTIMA HORA: El papa León XIV insta a EE.UU a no intentar derrocar militarmente a Maduro: "Es mejor buscar vías de diálogo". pic.twitter.com/1AUtBkEOaQ — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 2, 2025

Llamado a la calma y al diálogo

El papa señaló que los líderes de la Iglesia en Venezuela están trabajando para calmar las tensiones internas, mientras que en el plano internacional recordó que los presidentes Donald Trump y Nicolás Maduro han sostenido conversaciones telefónicas, sugiriendo cautela ante posibles decisiones unilaterales.

"Las voces que vienen de EE.UU. cambian con cierta frecuencia, hay que observar", comentó.

León XVI sugiere tomar otro tipo de medidas de presión

Próximos viajes

Consultado sobre sus próximos viajes alrededor del mundo, León afirmó que viajaría a alguna región de África, aunque aún no hay fecha ni lugar exacto definido. Sin embargo, dejó entrever que una de las primeras opciones sería Argelia, lugar donde nació San Agustín por razón de también ser Papa agustino.

"Espero realizar un viaje a África, ése sería el segundo viaje. Personalmente desearía ir a Argelia para visitar los lugares de la vida de San Agustín. Pero también para continuar con el tema del diálogo y de la construcción de puentes entre el mundo cristiano y el mundo musulmán", precisó.

Como parte de la orden de agustinos, León mostró su deseo que viajar a Argelia.

Además, afirmó que espera pronto hacer una gira por Sudamérica. León señaló que tiene toda la intención de venir al Perú y pasar también por otros países de la región. Sin embargo, enfatizó que si bien aún no hay un plan definido, espera a que esta gira pueda realizarse entre el 2026 y 2027.

"Evidentemente, me gustaría mucho visitar América Latina, Argentina, Uruguay, que están esperando la visita del Papa. También pienso que en Perú me recibirán, si voy a Perú, muchos países vecinos, pero, todavía el proyecto no está definido", aseguró.

El papa no descarta llegar al Perú entre el 2026 y 2027.

Con este llamado del papa al gobierno estadounidense, se espera a ver si esta influirá la la decisión de Trump, considerando que el sumo pontífice también es valorado en el territorio debido a su origen. Y en paralelo, los latinos, y en especial los peruanos, nos mantenemos a la expectativa de su eventual llegada al país.