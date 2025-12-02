Trump asegura que ataques en tierra comenzarán pronto: Venezuela o cualquier país serán objetivos

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

La lucha contra el narcotráfico que ha planteado la administración de Donald Trump ampliará su campo de operación. El presidente de los Estados Unidos anunció que no solo buscará contrarrestar a los carteles de droga de Venezuela, sino que también atacará a cualquier país que intente llevarlas a su territorio.

Ataques comenzarán pronto

Tras la reunión que el mandatario lideró en la Casa Blanca, declaró ante la prensa desde su despacho y dio detalles de las futuras operaciones contra el narcotráfico. Dejó entrever que los embates terrestres comenzarán pronto en Venezuela y contra cualquier objetivo, de cualquier país con las mismas aspiraciones.

"En tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos. Y vamos a empezar con eso también muy pronto", sostuvo Trump tras el encuentro que tuvo con su gabinete.

#Trump: We wont just attack #Venezuela



"Yeah, I will elaborate, if they come into a certain country, or if any country, or if we think they are building mills to produce fentanyl or cocaine, I hear the country of Columbia is making cocaine, they have cocaine manufacturing plants pic.twitter.com/5G8jwNBSba — 𝔗𝔥𝔢 𝔇𝔞𝔦𝔩𝔶 𝔇𝔦𝔰𝔰𝔦𝔡𝔢𝔫𝔱 (@DailyD1ss1dent) December 2, 2025

Preguntado por el papel de Colombia, el jefe de Estado mencionó que también será un blanco si intenta meter drogas en su país. Al mismo tiempo aseguró que en esta nación se fabrican estupefacientes y que tienen fábricas en donde son elaboradas.

"Cualquiera que lo haga y las venda en nuestro país está sujeto a ser atacado. Colombia está haciendo cocaína, tiene plantas de manufactura de cocaína y luego las vende. No solo Venezuela, ha sido muy mala, ha enviado asesinos a nuestro país, ha liberado sus cárceles, envió gente que no queremos, traficantes, de institutos mentales", indicó.

Anuncio se da ante polémica

El segundo ataque que llevó a cabo Estados Unidos en el mar Caribe en setiembre ha causado controversia, debido a que ha sido señalado como ilegal, lo que la Casa Blanca ha negado. Según la versión del gobierno, el vicealmirante Frank 'Mitch' Bradley dio la orden y se encontraba "dentro de su autoridad y de la ley".

Una información del 'Washington Post' señala que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, mandó a matar a todos los ocupantes de la lancha, lo que provocó una discusión en el Congreso de este país. El líder Republicano salió en su defensa: "Pete dijo que no ordenó la muerte de esos dos hombres y yo le creo", manifestó.

La presencia militar en Venezuela se intensificará, luego de que el presidente Donald Trump anunciará que los ataques terrestres comenzarán pronto. El mandatario aseguró que no solo Venezuela será un objetivo, sino cualquier otro país que intente llevar drogas a Estados Unidos.