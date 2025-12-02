Putin no tiene intención de atacar a Europa, pero le advierte: "Si quiere guerra, estamos preparados"

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Aunque en repetidas ocasiones Vladimir Putin ha manifestado su negativa a entrar en un guerra continental, desde Europa esta opción se sigue barajando. Por tal motivo, el presidente de Rusia habló este martes 2 de diciembre ante los medios y expresó que si la Unión Europea quiere crear un conflicto, están preparados para afrontarlo.

No hay una agenda pacífica en Europa

Durante un foro económico en Moscú, el mandatario aseguró que no participará en las negociaciones de paz para cesar las hostilidades en Ucrania. Una de las razones que ha considerado es que hay una intención de infligir una derrota estratégica rusa y además, que están poniendo trabas a la propuesta de Estados Unidos.

"Confundieron lo deseado con lo real. Están del lado de la guerra e, incluso cuando intentan introducir supuestamente algunos cambios en las propuestas de Trump, vemos claramente que todos estos tienen un único objetivo: bloquear todo el proceso de paz y plantear exigencias que son absolutamente inaceptables para Rusia", indico Putin.

Dando muestras del poderío de su nación, el mandatario aseveró que si Europa pretende un conflicto, pronto Rusia no tendrá con quién negociar. De momento, Kiev y Washington han estudiado el plan en la Casa Blanca y desde París, el presidente Ucraniano, Volodimir Zelenski, aseguró que la cesión territorial es lo más complicado.

"No vamos a entrar en guerra con Europa, ya lo he dicho 100 veces. Pero si de repente Europa quiere entrar en guerra con nosotros y lo hace, podría llegar muy rápidamente. Estamos preparados ahora mismo", sostuvo.

Rusia estaría lista para una ofensiva en 2029

La narrativa de un posible ataque ruso en Europa occidental se plantea desde Alemania, con algunos funcionarios que prevén una agresión a algún miembro de la OTAN dentro de cuatro años. Incluso, el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Johann Wadephul, aseveró que servicios de inteligencia han identificado un futuro ataque.

"Nuestros servicios de inteligencia lanzan advertencias urgentes: como mínimo, Rusia se está creando la opción de librar una guerra contra la OTAN en 2029", indicó el funcionario en un comunicado de su ministerio.

El ambiente de tensión en Europa no cesa y ante las hipótesis que desde el 'viejo continente' se plantean de una posible ofensiva de Rusia, el presidente de este país respondió de forma enfática. A menos que Europa sea la que provoque un conflicto, ellos no lo harán, pero están preparados para hacerles frente.