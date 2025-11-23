Gobierno de Estados Unidos evalúa operación aérea "psicológica" contra Maduro para "desmoralizarlo"

23/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

¿Regalo cumpleañero? Este 23 de noviembre es el cumpleaños de Nicolás Maduro, y el gobierno de Donald Trump tendría una sorpresa para él. La Casa Blanca está considerando la idea de que aviones militares lancen folletos sobre Caracas para amedrentar al presidente venezolano.

Según informó una fuente cercana al gobierno de EE.UU. a The Washington Post, la "operación psicológica" estaría programada para este domingo para coincidir con el cumpleaños de Maduro, y representaría una escalada en la campaña de presión de Washington para sacarlo del poder.

Este objetivo ha sido una prioridad y fijación del presidente Trump y sus asesores desde su primer mandato. Sin embargo, hasta la noche del sábado 22 de noviembre, la operación aun no ha sido autorizada.

El Ejército estadounidense tiene como táctica de guerra psicológica el lanzamiento aéreo de folletos.

Operación aérea "psicológica" en cielo de Caracas

Se espera que estos folletos contengan información sobre una recompensa de 50 millones de dólares a quienes ayuden a arrestar y condenar al mandatario venezolano, según indicaron las fuentes, que optaron por el anonimato dada la delicada planificación.

Este monto supera a los 25 millones de dólares ofrecidos por funcionarios estadounidenses en agosto, citando su acusación formal contra Maduro en 2020 por corrupción, narcoterrorismo y narcotráfico.

Aun no está definido cómo se dispersarán los folletos. En los últimos años, las fuerzas armadas estadounidenses utilizaron contenedores PDU-5 lanzados desde aeronaves, dejando una larga ráfaga de panfletos que revolotean hasta el suelo. Cada contenedor se llena con "discos" de folletos, con rollos de mensajes apilados en el interior.

¿El objetivo? Presionar a Maduro para que renuncie o envalentonar a la oposición, de manera que no llegue a atacar directamente a Venezuela. Ni la Casa Blanca ni el Pentágono se han pronunciado al respecto.

En 2024, Estados Unidos se unió a los más de 50 países que afirman que el mandatario de 63 años perdió las elecciones presidenciales de Venezuela en dicho año y no lo reconocen como líder legítimo del país.

La practica de lanzar panfletos antes de una posible operación militar es una estrategia habitual de guerra psicológica con el fin de intimidar al enemigo. Estados Unidos ya lo hizo sobre Irak antes de la invasión del 2003.

Respuesta del gobierno de Venezuela

A tempranas horas de la mañana del domingo, Nicolás Maduro apareció el día de su cumpleaños en un mítin bailando alegremente al ritmo de un remix de su propio discurso "No crazy war, sí paz por siempre". Instó a los jóvenes a conectarse con estudiantes en Estados Unidos para promover el "diálogo y la paz", en lugar de la guerra.

Venezuela's President Nicolas Maduro danced to a remix of his own speech at a rally urging young people to connect with students in the US to push for dialogue and peace, rather than war. pic.twitter.com/9TAycxQWeH — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 23, 2025

Asimismo, las aerolíneas han cancelado sus vuelos, al conocerse la intencion del gobierno de Trump.

