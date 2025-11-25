Venezuela responde a AMENAZAS bélicas de Estados Unidos: "Quien ose poner un pie, será aniquilado"

25/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Ante las maniobras que realizaron unos aviones militares de los Estados Unidos sobrevolando el espacio aéreo de Venezuela, este país respondió a las amenazas. El ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, aseguró que "el pueblo" aniquilará a cualquiera agente externo que se atreva a pisar su suelo con intenciones bélicas.

Venezolanos dispuestos a defender su tierra

De acuerdo al alto funcionario de esta nación sudamericana, sus compatriotas emularían lo que hicieron los próceres de su independencia y defenderían su tierra de cualquier agresor extranjero. Le lanzó un mensaje a Marco Rubio, el secretario de Estado de Donald Trump, que pretende apresar a Nicolás Maduro.

"Quien ose poner un pie sobre Venezuela, será aniquilado por nuestro pueblo. Aniquilado. Es el término que quiero utilizar, porque el suelo venezolano se respeta. Y las ínfulas de conquistador que tiene Marco Rubio, aquí se van a estrellar, como se han estrellado las ínfulas de muchos payasos", sostuvo Cabello.

Tratando de no mostrar temor ante una posible invasión estadounidense, el titular del interior venezolano aseguró que lucharán con todo lo que tengan. Advirtió unas acciones que superarán a las que hicieron los antiguos habitantes de esta zona sudamericana.

"El que trate de hacer algo contra Venezuela y ponga un pie, entra en una zona prohibida. Nosotros nos vamos a defender con lo que tengamos. Se quedarán cortos nuestros hermanos caribes de la época de la Conquista. Se quedarán cortos con lo que va a hacer este pueblo", manifestó.

Cabello apunta contra Marco Rubio

Según el ministro del Interior venezolano, la administración de Donald Trump ha conseguido a una persona incapaz como secretario de Estado. Alegó que la única intención de querer tumbarse al régimen actual es apoderarse de los recursos que produce, en el que destaca el petróleo, gas natural y sus grandes reservas de minerales.

"Esta claro que los EE.UU. lo que quiere es robarse los recursos naturales de Venezuela. La excusa es el cambio de regimen, la dictadura... Es imposible conseguir a un secretario de Estado de EE.UU. más imbécil que Marco Rubio", fustigó. A ello sumó que "la mentira" del alto cargo estadounidense y su imbecilidad", señaló.

