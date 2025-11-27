¿Problemas en la interna de Alianza Lima? Paolo Guerrero habría tenido PELEA con un compañero

27/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

De cara a los playoffs ante Sporting Cristal, la interna de Alianza Lima aparentemente no es la mejor. En la emisión de un programa de YoutTube, se hizo mención a una presunta pelea que habría tenido Paolo Guerrero con un compañero del plantel, lo que habría provocado que sea borrado por Néstor Gorosito.

Habría ocurrido en un entrenamiento

En la última edición de 'Palabra de Hincha', el periodista Jorge Solari señaló que el altercado del 'Depredador' fue con Guillermo Enrique. Manifestó que durante un entrenamiento, ambos futbolistas habrían tenido un cruce. La información fue corroborada por el exfutbolista Miguel Rebosio.

Hay ejemplos más recientes como Guerrero y Enrique, el lateral. Hubo algo ahí en un partido de práctica, se mecharon, se recontra mecharon, a golpes no puedo afirmarlo, pero sí tengo entendido que hubo un encontrón. Es una muestra de la poca paciencia que hay en la interna de Alianza", sostuvo el comunicador.

La primicia fue respaldad por el 'conejo', quien indicó que este tipo de cosas se suelden dar en algunos equipos, sobre todo cuando existen tensiones en la interna. "Puede pasar por el momento, por las circunstancias, por todo lo que está pasando Alianza", expresó.

Una curiosidad que dejó esta aparente pelea es que en los últimos partidos el argentino Enrique no entró en la convocatoria de Néstor Gorosito. Esto habría sido una decisión técnica, debido a que el lateral no se encuentra lesionado y tampoco acarrea suspensión por tarjetas.

Alianza Lima a días de los playoffs

Para confirmar los cupos de la próxima Copa Libertadores, el formato de la Liga1 tiene programado una post temporada, pese a que Universitario ya se proclamó campeón nacional. Los 'íntimos', que acabaron en tercer lugar, deberán enfrentarse a Sporting Cristal, que culminó en la cuarta posición en la tabla acumulada.

El primer encuentro se realizará el martes 2 de diciembre en el Estadio Nacional de Lima, siendo el cuadro 'cervecero' local. La vuelta se disputará cuatro días después en el Alejandro Villanueva. Quien gane esta serie, se medirá a Cusco FC y el vencedor, obtendrá la plaza directa a la fase de grupos del mencionado torneo internacional.

