Tragedia en la música: Cantante latina fallece tras ataque armado, la policía investiga el incidente

26/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Tragedia en la industria musical y digital. Reportan la muerte de una joven cantante e influencer latina tras un ataque armado en el barrio de Northridge, en Los Ángeles. Las autoridades investigan los hechos para hallar a los responsables de la muerte de la estrella emergente de Warner Music Latina.

Cantante habría sido emboscada dentro de su auto

Según información preliminar, la joven cantante identificada como María De La Rosa, de 22 años, también conocida en la escena musical como 'Delarosa', fue una de las tres víctimas de un ataque armado. Pues bien, de acuerdo al Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), el siniestro se dio en una aparente emboscada en Northridge, Los Ángeles, cuando se encontraba dentro de su auto.

El lamentable hecho ocurrió alrededor de la 1:25 a.m. sobre Bryant Street, al este de Tampa Avenue. Dos hombres se acercaron al auto estacionado de la artista de "corridos tumbados", que había lanzado su debut en agosto y trabajaba en nuevo material, y abrieron fuego por el lado del conductor.

"Los testigos describieron haber visto a dos sospechosos acercarse a un vehículo estacionado en la calle Bryant (...) Se dispararon varias balas contra varias víctimas que estaban estacionadas en la zona en su vehículo", reportaron las autoridades.

La cantante, quien ocupaba el asiento del copiloto, recibió heridas de bala. Sus acompañantes resultaron heridos pero sobrevivieron. Paramédicos trasladaron a De La Rosa a un hospital cercano, donde falleció por la gravedad de sus lesiones.

Autoridades investigan para esclarecer los motivos del ataque a la cantante María de la Rosa.

Policía investiga el ataque armado en Los Ángeles

La policía continúa investigando lo ocurrido, aunque ya tiene en sus manos mucha información para esclarecer el caso. Ha solicitado la colaboración de la ciudadanía para dar con los dos sospechosos prófugos, que cometieron el atentado el último sábado.

Tras confirmarse la muerte de la joven cantante, las redes sociales se llenaron de mensajes de dolor y homenajes. Entre ellos, destacó el de Deyanira De La Rosa, quien compartió varios recuerdos y mensajes en las historias de Instagram de la joven, resaltando su crecimiento artístico y la huella que deja en la música.

¿Quién era María de la Rosa?

María de la Rosa, 'Delarosa', estaba emergiendo en la escena de los corridos tumbados y el pop latino, ganando tracción tras el lanzamiento de su sencillo "No Me Llames" el pasado agosto. Contaba con más de 40 mil seguidores en Instagram y residía en Los Ángeles.

En 2024 firmó con Warner Music Latina. Su última publicación en Instagram, del 31 de octubre, la mostraba en un estudio de grabación y en el que escribió: "Ocupada cocinando en el Stu, no me llames. Ya es tiempo... GAME TIME BABY".

El motivo del tiroteo que dejó sin vida a la cantante latina María de la Rosa permanece sin esclarecer y la investigación policial sigue en curso. Amigos y familiares lamentan la irremediable pérdida de la artista.