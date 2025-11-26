¡Escándalo en Chile!: Acusan a amigo de piloto fallecido de robarle horas después de morir

26/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

En Chile, la muerte del piloto Fernando Tapia, presidente del Club Aéreo de San Felipe, ocurrida el pasado 29 de octubre tras el accidente de su avioneta en Putaendo, ha quedado rodeada de un nuevo misterio. Su supuesto amigo, Iván Alfonso Taum Aros, fue acusado de vaciar la tarjeta bancaria del fallecido apenas horas después del siniestro.

El Juzgado de Garantía de San Felipe dictó medidas cautelares contra Taum: arraigo nacional y firma mensual mientras dure la investigación. Según la Fiscalía del país, el acusado habría realizado 12 giros y compras por más de 3 millones de pesos chilenos (unos USD 3,200), incluso durante el velorio de Tapia.

Movimientos sospechosos

Los retiros fueron descubiertos por el hijo mayor del piloto, quien al revisar la aplicación bancaria notó las operaciones. Entre las compras figuran artículos deportivos y hasta una manguera de repuesto para la avioneta, adquirida un día antes del accidente. Testigos aseguran que Taum llegó a regalar zapatillas pagadas con efectivo y luego volvió a comprar usando la tarjeta.

🔴 Tras una partida dolorosa del piloto Fernando Tapia, uno de sus amigos utilizó su tarjeta para comprar cerca de $3 millones en artículos para él; incluso llegó a comprar un par de zapatillas para un vendedor que lo atendió. pic.twitter.com/aozuUElLqj — Meganoticias (@meganoticiascl) November 26, 2025

La familia de Tapia no descarta que el accidente pueda estar relacionado con estos hechos. Su hermana, Soledad Tapia, fue tajante: "Queremos saber si a mi hermano lo mataron o no". La sospecha se alimenta de testimonios que indican que Taum habría recibido la clave de la tarjeta de otra persona, lo que sugiere que no actuó solo.

Investigación en curso

El fiscal jefe de San Felipe, Eduardo Fajardo, detalló que la defensa de Taum sostiene que el piloto le entregó voluntariamente la tarjeta días antes de su muerte. Sin embargo, el acusado reconoció no haberla devuelto a la familia y no ofreció explicación convincente. De no llegar a un acuerdo de restitución, arriesga una condena de entre 541 días y 5 años de cárcel.

Sin embargo, en una entrevista con el medio chileno Preludio Radio, fue consultado sobre el tema. Taum solo se limitó a indicar que no puede referirse al punto por recomendación de su abogado y que su situación económica depende exclusivamente de su propio trabajo, negando haber recibido o usado dinero del fallecido piloto.

Taum señala que su amigo le dio la tarjeta días antes de su muerte.

El caso mezcla tragedia y sospecha: un accidente aéreo, un amigo que vacía la tarjeta del fallecido y una familia que exige respuestas. Mientras la justicia avanza en la investigación, la pregunta persiste: ¿fue solo un abuso de confianza o hay algo más detrás de la caída de la avioneta?