Tiroteo cerca a la Casa Blanca deja dos soldados heridos: Esto se sabe del ataque en Washington

26/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Según información preliminar, dos soldados de la Guardia Nacional de Virginia Occidental fueron impactados tras un tiroteo a pocas cuadras de la Casa Blanca en la ciudad de Washington en Estados Unidos.

Una persona habría sido detenida tras el ataque que aún se encuentra en investigación. Los dos soldados fallecieron según información de las autoridades.

Se encuentran en estado crítico

El director del FBI, Kash Patel, indicó que los dos efectivos heridos por proyectiles de bala se encuentran hospitalizados en "condición crítica", ello luego que se informará preliminarmente que ambos soldados hubieran fallecido.

"Manden sus oraciones a estos oficiales que están en condición crítica sirviendo a nuestro país que están protegiendo todos los días a os estadounidenses. Ellos son héroes y tenemos que recordarlo", precisó.

El jefe de la Policía Metropolitana de Washington DC comunicó que hay un sospechoso en custodia policial tras el incidente ocurrido.

Ataque ocurrió en Washington

El hecho habría ocurrido cerca a las 15:00 horas, hora local, cerca a la estación del metro Farragut North, situada entre las calle 17 e I, la cual se encuentra a pocas cuadras de la Casa Blanca.

Según la información preliminar, al menos dos militares se encontrarían en estado crítico. Al momento se desconoce las causas del altercado. El hecho ocurrió en vísperas de la festividad de Acción de Gracias.

🇺🇸 | URGENTE: Reportes de tiroteo de la Casa Blanca, donde dos miembros de la Guardia Nacional fueron baleados y uno ha muerto.

pic.twitter.com/Dl4Z3VpdY7 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 26, 2025

El área permanece completamente acordonada, no se permite el ingreso de ciudadanos de las instalaciones que se encuentran alrededor del ataque. Además, se han desplegado unidades policiales adicionales a la zona.

Según el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un hombre habría sido el causante de los disparos, quien actualmente se encontraría bajo disposición policial y gravemente herido.

Donald Trump se pronunció tras ataque

A través de la plataforma Truth Social, Trump informó que el presumible causante de los disparos se encuentra herido y "pagará un precio muy alto" por el ataque armado.

"El animal que disparó a los dos guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora en hospitales separados, también está gravemente herido, pero, a pesar de todo, pagará un precio muy alto", escribió en la red social.

La presencia de los agentes de la Guardia Nacional en la capital estadounidense inició desde el agosto pasado tras orden de Trump de desplegar personal militar en Washington con el fin de combatir el crimen en la ciudad.