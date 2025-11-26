RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Mundo
Un detenido tras el ataque

Tiroteo cerca a la Casa Blanca deja dos soldados heridos: Esto se sabe del ataque en Washington

Dos miembros de la Guardia Nacional fallecieron tras ser heridos de bala a pocas cuadras de la Casa Blanca, según confirmó el gobernador Patrick Morrisey. El autor del ataque estaría detenido.

26/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 26/11/2025

Síguenos en Google News Google News

Según información preliminar, dos soldados de la Guardia Nacional de Virginia Occidental fueron impactados tras un tiroteo a pocas cuadras de la Casa Blanca en la ciudad de Washington en Estados Unidos.

Una persona habría sido detenida tras el ataque que aún se encuentra en investigación. Los dos soldados fallecieron según información de las autoridades.

Se encuentran en estado crítico

El director del FBI, Kash Patel, indicó que los dos efectivos heridos por proyectiles de bala se encuentran hospitalizados en "condición crítica", ello luego que se informará preliminarmente que ambos soldados hubieran fallecido.

"Manden sus oraciones a estos oficiales que están en condición crítica sirviendo a nuestro país que están protegiendo todos los días a os estadounidenses. Ellos son héroes y tenemos que recordarlo", precisó.

Tragedia en la música: Cantante latina fallece tras ataque armado, la policía investiga el incidente
Lee también

Tragedia en la música: Cantante latina fallece tras ataque armado, la policía investiga el incidente

El jefe de la Policía Metropolitana de Washington DC comunicó que hay un sospechoso en custodia policial tras el incidente ocurrido.

Ataque ocurrió en Washington

El hecho habría ocurrido cerca a las 15:00 horas, hora local, cerca a la estación del metro Farragut North, situada entre las calle 17 e I, la cual se encuentra a pocas cuadras de la Casa Blanca.

Según la información preliminar, al menos dos militares se encontrarían en estado crítico. Al momento se desconoce las causas del altercado. El hecho ocurrió en vísperas de la festividad de Acción de Gracias.

Incendio de grandes proporciones consume complejo residencial: Reportan más de 30 fallecidos y varios heridos
Lee también

Incendio de grandes proporciones consume complejo residencial: Reportan más de 30 fallecidos y varios heridos

El área permanece completamente acordonada, no se permite el ingreso de ciudadanos de las instalaciones que se encuentran alrededor del ataque. Además, se han desplegado unidades policiales adicionales a la zona.

Según el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un hombre habría sido el causante de los disparos, quien actualmente se encontraría bajo disposición policial y  gravemente herido.

Donald Trump se pronunció tras ataque

A través de la plataforma Truth Social, Trump informó que el presumible causante de los disparos se encuentra herido y "pagará un precio muy alto" por el ataque armado.

"El animal que disparó a los dos guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora en hospitales separados, también está gravemente herido, pero, a pesar de todo, pagará un precio muy alto", escribió en la red social.

La presencia de los agentes de la Guardia Nacional en la capital estadounidense inició desde el agosto pasado tras orden de Trump de desplegar personal militar en Washington con el fin de combatir el crimen en la ciudad.

Temas relacionados Casa Blanca Estados Unidos soldados tiroteo

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA