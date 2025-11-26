Tragedia en Brasil: Motociclista acrobático pierde la vida tras fallar salto e impactar con rampa durante show

26/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

La comunidad del motociclismo se encuentra de lujo después de que se suscite una tragedia en Brasil durante la celebración del Hot Wheels Epic Show, en donde un piloto perdió la vida tras estrellarse contra una rampa.

Fallece motociclista acrobática

Lo que se esperaba que sea una velada increíble y amena con acrobacias vislumbrantes se tornó lúgubre jornada durante una función en el Hot Wheels Epic Show, llevado a cabo en el parque Beto Carrero World, en Penha, en el estado de Santa Catarina, en Brasil.

Fue este el escenario que vio por última vez con vida al reconocido piloto brasileño Lurrique Ferrari tras sufrir un grave accidente. El deportista carioca se encontraba ejecutando una maniobra en medio de la función.

De acuerdo a los primeros reportes, Ferrari participaba de una de las acrobacias centrales del espectáculo, inspirado en la icónica marca de autos de juguete, no habría tomado el impulso necesario para completar el salto, razón por la cual terminó por ocasionar que impactara directamente con una rampa.

El fuerte golpe afectó gravemente la zona del cráneo del motociclista y terminó por caer sobre el pavimento desarrollándose un trauma severo. Al verlo tendido sin moverse, los equipos de emergencia ingresaron a la pista para brindarle atención médica determinándose de que debía ser derivado a un hospital.

Sin embargo, pese al esfuerzo médico por hacer que Lurrique Ferrari reaccione de este fatal incidente, el piloto no sobrevivió del trauma craneoencefálico.

Luto: Morre o piloto Lurrique Ferrari, que sofreu um grave acidente durante o espetáculo Hot Wheels Epic Show no Beto Carrero World, em Penha(SC)Ele perdeu a vida realizando um grande sonho: O de trabalhar no maior parque temático da América Latina. pic.twitter.com/1x4WBEFBmO — Vilson C Fernandes Goda(VIC) (@VCFGoda) November 24, 2025

Se suspenden las presentaciones del evento

Cabe señalar que, el trágico fallecimiento del motociclista brasileño fue presenciado por familias y generó gran conmoción entre todos los presentes.

Por su parte, compañeros y miembros del equipo lo describieron como un profesional dedicado, apasionado por el motociclismo y con una amplia experiencia en espectáculos de riesgo.

Ante la muerte de Lurrique Ferrari, el parque Beto Carrero World se pronunció a través de un comunicado y lamentó lo ocurrido durante el show que albergaba. "En este momento de indescriptible dolor, expresamos nuestra solidaridad, respeto y más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros de equipo", se lee al inicio de la misiva.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo de Brasil abrió una investigación y podría solicitar documentación adicional sobre las medidas y procedimientos implementados en el circuito.

