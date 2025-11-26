RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Mundo
Fatídico hecho

Tragedia en Brasil: Motociclista acrobático pierde la vida tras fallar salto e impactar con rampa durante show

El motociclista brasileño Lurrique Ferrari falleció tras impactar con la rampa durante una función en el Hot Wheels Epic Show. Tras ello se suspendieron las presentaciones.

Motociclista acrobático peirde la vida tras fallar salto durante show
Motociclista acrobático peirde la vida tras fallar salto durante show (Foto: Composición Exitosa)

26/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 26/11/2025

La comunidad del motociclismo se encuentra de lujo después de que se suscite una tragedia en Brasil durante la celebración del Hot Wheels Epic Show, en donde un piloto perdió la vida tras estrellarse contra una rampa.

Fallece motociclista acrobática

Lo que se esperaba que sea una velada increíble y amena con acrobacias vislumbrantes se tornó lúgubre jornada durante una función en el Hot Wheels Epic Show, llevado a cabo en el parque Beto Carrero World, en Penha, en el estado de Santa Catarina, en Brasil.

Fue este el escenario que vio por última vez con vida al reconocido piloto brasileño Lurrique Ferrari tras sufrir un grave accidente. El deportista carioca se encontraba ejecutando una maniobra en medio de la función.

De acuerdo a los primeros reportes, Ferrari participaba de una de las acrobacias centrales del espectáculo, inspirado en la icónica marca de autos de juguete, no habría tomado el impulso necesario para completar el salto, razón por la cual terminó por ocasionar que impactara directamente con una rampa.

El fuerte golpe afectó gravemente la zona del cráneo del motociclista y terminó por caer sobre el pavimento desarrollándose un trauma severo. Al verlo tendido sin moverse, los equipos de emergencia ingresaron a la pista para brindarle atención médica determinándose de que debía ser derivado a un hospital.

Sin embargo, pese al esfuerzo médico por hacer que Lurrique Ferrari reaccione de este fatal incidente, el piloto no sobrevivió del trauma craneoencefálico.

Se suspenden las presentaciones del evento

Cabe señalar que, el trágico fallecimiento del motociclista brasileño fue presenciado por familias y generó gran conmoción entre todos los presentes.

Por su parte, compañeros y miembros del equipo lo describieron como un profesional dedicado, apasionado por el motociclismo y con una amplia experiencia en espectáculos de riesgo.

Ante la muerte de Lurrique Ferrari, el parque Beto Carrero World se pronunció a través de un comunicado y lamentó lo ocurrido durante el show que albergaba. "En este momento de indescriptible dolor, expresamos nuestra solidaridad, respeto y más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros de equipo", se lee al inicio de la misiva.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo de Brasil abrió una investigación y podría solicitar documentación adicional sobre las medidas y procedimientos implementados en el circuito.

Fue así que durante  una función en el Hot Wheels Epic Show llevado a cabo en el parque Beto Carrero World, en Penha, en el estado de Santa Catarina (Brasil), el motociclista brasileño Lurrique Ferrari falleció tras impactar contra una rampa.

