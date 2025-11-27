Washington: Responsable del tiroteo a dos miembros de la Guardia Nacional trabajó para gobierno de EE.UU.

27/11/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Esta tarde, autoridades de Estados Unidos dieron a conocer la identidad del sospechoso del tiroteo de estilo emboscada en Washington como el ciudadano afgano Rahmanullah Lakanwal, quien cruzó el país desde Bellingham (Washington) en automóvil y usó un revólver .357 antes de quedar bajo custodia tras ser herido por otro miembro del servicio.

Las víctimas fueron identificadas como Sarah Beckstrom (20) y Andrew Wolfe (24), ambos de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, y permanecen en estado crítico tras cirugía

¿Cómo llegó al país?

Rahmanullah Lakanwal es un ciudadano afgano de 29 años que residía en Bellingham, Washington. Ingresó a EE.UU. el 8 de septiembre de 2021 bajo la Operación Aliados Bienvenidos tras la retirada estadounidense de Afganistán, inicialmente con permiso humanitario.

Lakanwal solicitó asilo en 2024 y su caso fue aprobado en abril de 2025, luego de verificaciones de identidad, biométricas e investigaciones del Centro Nacional de Contraterrorismo (NCTC por sus siglas en inglés), según funcionarios y organizaciones que acompañaron el proceso de evacuación.

Funcionarios federales afirman que Lakanwal "estaba limpio en todas las verificaciones" tanto antes de su colaboración con EE.UU. como en el proceso para ingresar al país, en el marco de controles reforzados a evacuados afganos.

Trabajaba para el Gobierno y la CIA

De acuerdo a un comunicado enviado por el director de la CIA, John Ratcliffe, a la agencia de noticias internacional CNN, Lakanwal trabajó con fuerzas asociadas en Kandahar y sirvió en la unidad NDS-03, una formación antiterrorista de élite operada con apoyo de la CIA.

Estas unidades, conocidas como "Unidades Cero", ejecutaban operaciones de alto riesgo contra insurgentes talibanes, con integración directa con fuerzas especiales estadounidenses. Ese vínculo con la CIA y fuerzas asociadas es ahora parte de la investigación del FBI.

Un alto funcionario señaló que la CIA realizó su propia verificación previa al inicio de la colaboración y el NCTC volvió a investigar sus antecedentes durante la Operación Aliados Bienvenidos en 2021. Sin embargo, no se han especificado detalles sobre el motivo del ataque; las autoridades continúan indagando posibles contactos o cómplices.

Trump toma acciones

Tras el ataque, el Departamento de Seguridad Nacional informó que el gobierno de Trump revisará todos los casos de asilo aprobados bajo la administración Biden y suspendió indefinidamente el procesamiento de solicitudes migratorias relacionadas con ciudadanos afganos, en espera de revaluar protocolos de seguridad.

El caso de Rahmanullah Lakanwal entrelaza seguridad, migración y política: un evacuado afgano con historial de colaboración con la CIA, un ataque que dejó dos militares críticos y una respuesta federal que reabre la discusión sobre los asilos. Las investigaciones definirán el marco penal y la eventual tipificación de los delitos, mientras el entorno político ajusta protocolos y refuerza presencia en la capital